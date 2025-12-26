日本30歲男持刀闖入橡膠工廠亂砍 傷者增至15人

日本靜岡縣三島市於今（26）日傍晚發生嚴重暴力事件。（示意圖／翻攝自pixabay）





日本靜岡縣三島市於今（26）日傍晚發生嚴重暴力事件，位於當地的橫濱橡膠三島工廠遭一名男子闖入行兇，造成多名員工受傷。警方接獲通報後迅速到場，將嫌犯依殺人未遂罪嫌逮捕，全案目前仍在調查中。

根據日媒報導，警方指出，事件發生在當地時間下午約4時30分，一名年約30多歲、配戴防毒面具的男子進入工廠後，突然持刀攻擊現場人員，並沿途噴灑不明液體，導致多人受傷。工廠人員見狀立即報警，現場一度陷入混亂。

根據消防單位統計，事故共造成15人受傷，其中包含多名遭利器刺傷者，以及數名受到不明噴霧液體影響的員工。部分傷者已被送往醫院接受治療，所幸全數意識清楚，目前暫無生命危險。

嫌犯為38歲男子小山雅貴，警方表示，初步研判其可能與工廠存在某種關聯，但具體動機及與受害者之間的關係仍有待進一步釐清。至於其所使用噴灑液體的成分，相關單位也已展開鑑識作業。

由於事發地點鄰近住宅區，加上嫌犯行兇時配戴特殊裝備，引發周邊居民高度不安，警方一度封鎖現場進行管制。目前案件已由靜岡縣警察總部接手偵辦，橫濱橡膠公司則尚未對外發表正式回應。

警方呼籲民眾勿過度揣測案情，相關細節將待調查結果出爐後再行說明，以釐清真相並防止類似事件再度發生。

