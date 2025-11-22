日本30歲飼育員「遭象踩踏身亡」！臉部嚴重骨折 送醫不治

日本一名飼育員被大象踩踏，送醫後不幸身亡。示意圖；非當事象。（翻攝自市原大象王國官網）

日本千葉縣市原市動物園「市原大象王國」21日早晨傳出嚴重意外，一名30歲的男性飼育員在進行清掃作業時倒臥於象舍內，送醫後不幸身亡。警方初步研判，他可能遭到園內的亞洲象踩踏，導致頭部重傷。

飼育員清掃園區時不慎被大象踩踏

根據《朝日新聞》報導，21日上午8時30分左右，市原大象王國撥打119報案「指一名男性飼養員被大象踩踏，頭部嚴重受創，失去意識」。根據警方與園方說法，當時其他工作人員聽見象鳴後趕往現場查看，發現泰國籍飼育員薩朗甘·塔旺（Sarangam Tawan）倒臥在象舍中，額頭流血，臉部嚴重骨折。雖然薩朗甘迅速被送往醫院搶救，但仍於當天下午宣告不治身亡。

園方指出，事發時該飼育員獨自在象舍內執行日常清掃工作。警方目前正針對象隻行為及當時的作業狀況進行調查，以釐清事故原因。

動物園宣布臨時休園 23日以後是否開放仍待確認

「市原大象王國」也在21日發表聲明表示：「對於逝去的飼育員致上最深切的哀悼，也向家屬表達誠摯的慰問。園方將全面檢討並改善作業流程，徹底強化安全。」同時宣布園區將於22日（六）臨時休園，而23日以後的開園安排仍待進一步確認。

園方補充，旗下另一處設施「サユリワールド」將維持正常營運，不受此次事故影響。

