日本32歲警「持槍自戕」 倒臥派出所浸血泊

日本一名32歲的警察持槍自戕。（圖／pexels）





日本東京足立區今（7）日一早發生命案，一名男性警察被發現頭部流血、倒臥在西新井署的派出所，之後確認死亡，研判他是以持槍自戕。

據《TBS NEWS DIG》報導，事發在今日上午7時以前，位於足立區西新井警察署關原3丁目的派出所中，有員警發現一名男性同仁倒臥在地、頭部流血，之後確認死亡。警方指出，死者為32歲巡查長，隸屬地區科，他們在派出所內發現一把手槍，認為他是輕生，詳細事發經過、原因仍在調查中。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

台南90歲老婦「遭兒棄屍」阿婆灣 解剖結果曝光

詭！男「遭刀割喉」撞進鐵板燒亡 檢：初判為輕生

穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉」！ 19歲新娘走上絕路

