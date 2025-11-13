日本37歲母狠殺5歲女兒 再藏屍冷凍庫遭逮

日本靜岡一名5歲女童被發現在家中冷凍庫身亡，警方先以遺棄屍體罪逮捕37歲母親，今日再以涉嫌殺人罪將其拘捕。（示意圖，非當事人／Pixabay）





日本靜岡縣掛川市一名5歲女童，9月中旬被警方發現遺體遭藏在住處冷凍庫內，司法解剖結果確認為窒息死亡。事發後，其37歲無業母親先於10月22日因涉「遺棄屍體」被捕，11月12日則因涉嫌使女童窒息死亡，遭警方以殺人罪嫌再度逮捕。

根據日媒《SBS NEWS》等報導，案情可追溯至9月16日，當天該名母親開車時發生自撞事故，警方到場後，她謊稱「女兒失蹤」。警方循線回查其住處，結果在家中的冷凍庫內發現一具已死亡多日的5歲女童遺體，警方將女子帶回偵訊，並由檢方進行相驗與採證調查。

10月22日，警方先以「遺棄屍體」罪嫌逮捕該名37歲母親。當時驗屍並未發現明顯外傷，但法醫解剖結果顯示，女童有窒息跡象。警方因此懷疑女童可能遭到殺害，進而深入調查。隨著鑑驗報告與偵查進展，靜岡縣警方於11月12日再度以「殺人罪嫌」逮捕該母親，警方研判女童被母親殺害，死後遺體被放進冷凍庫保存。

據悉，該名女子已坦承將女兒的遺體藏在冷凍庫內，警方懷疑她在9月間以不明方式使女童窒息身亡，並將持續深入調查案件細節。警方將持續調查該名母親的犯案動機、時間點，以及是否單獨行凶。

