日本380年名飯店被中國人收購1年 全毀了！惡意關店、欠薪、變垃圾屋

日本千葉縣的大新酒店，曾接待過歷史名人、日本第一任首相伊藤博文，擁有380年歷史，但在去年夏天被中國人收購後，現在傳出飯店已爛到「全毀」，不僅欠薪，還傳出在近日惡意關門，讓顧客無法入住、也無法退錢，當地旅游協會也證實，負責人失聯中。

日本媒體報導指出，大新酒店過去曾是知名飯店，也是「看新年日出」最佳的地點之一，因此每年過年，大新酒店都會迎來許多遊客。不過在去年夏天，中國有錢人收購了這家飯店，但知情人士就指出，自從中國人收購後，整間飯店就開始走下坡，問題不斷。

有前員工透露，中國人經營飯店後，就爆發欠薪問題，因此飯店內有許多員工紛紛離職出走。另外有消費者投訴指出，日前已經預訂大新飯店，但飯店卻無預警停業，打電話到飯店詢問，完全沒人回應。受害消費者也指出，他們如今不僅無法住進飯店，也無法辦理退款。而後當地旅遊協會接獲投訴並進行處理，但發現飯店官網雖然還在，但卻沒有顯示停業的通知，而且協會也證實，目前都無法聯絡上負責人。

不僅如此，前員工與附近住民，甚至是顧客也都投訴，大新旅館已經出現「廢棄物長期堆置」的問題。報導指出，大新飯店內堆置許多垃圾和廢棄物，而且是長期棄置的狀態，現在飯店幾乎是呈現人去樓空的狀態，因此當地民眾也擔心，會造成一個「大型垃圾場」的誕生。目前當地政府的衛生保健所已介入調查，進入建築物內勘查是否有違法之處。

但對於大新飯店如今淪落成這模樣，讓很多日本人感到不捨，有消費者指出，以前的大新飯店服務相當好，但自從換中國人經營之後，整個感覺就變得相當糟糕。當地旅遊協會也感嘆，以前大新飯店是當地觀光招牌之一，如今卻淪為廢墟。



