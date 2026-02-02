日本4天內第3起搶案 群馬銀行遭劫2百萬日圓

2日下午的搶案，是發生在當地下午1時左右，群馬縣桐生市的桐生信用金庫梅田分行，遭到一名歹徒持槍搶劫逃逸，歹徒逃跑前，還留下一個疑似裝有爆裂物的盒子，嚇得行員在嫌犯逃跑後，通知員警到現場進行拆除，所幸只是虛驚一場。

不過由於嫌犯只會說日文單字，讓警方懷疑是外籍人士犯案，已經調閱鄰近的防盜監視器追查。這也是日本國內過去4日內發生的第3起搶案。

第1起在1月29日晚間，東京曾經發生4億2千萬日圓，遭到3名搶匪集團成員噴灑催淚瓦斯搶走。事隔幾小時，羽田機場附近的停車場，又有攜帶1億9千萬日圓的外匯公司員工，要搭機把錢送往香港時，卻被同樣手法，差一點搶劫成功。

事後，疑似是運送鉅款的日本嫌犯內神通外鬼，等錢到了香港，在香港搶走5100多萬日圓，總共6名嫌犯遭到香港警方逮捕，其中4名嫌犯在今日在香港進行初審。

