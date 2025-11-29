日本4島恐被轟炸？張延廷曝解放軍海空作戰：毀滅力更強

近期中日緊張局勢再度升溫，中國大陸軍事專家宋忠平27日接受《環球時報》訪問時措辭嚴厲，他直指日本對二戰侵略歷史缺乏反省，更對地區及世界構成「巨大傷害與威脅」。對此，前空軍副司令張延廷28日就表示，中日軍力對比正快速拉大，「更精準、毀滅的力量更強」，引發討論。

面對日本在與那國島強化軍事部署，以及近期在與那國島部署導彈系統的動向，宋忠平更拋出強烈威懾訊號，他分析，日本若膽敢介入台海衝突，已將與那國島列為「首批優先打擊目標」，包括島上情報中心、防空導彈陣地及12式反艦導彈基地，都可能成為解放軍第一輪清算對象。「只要日本敢染指台灣，就是侵略中國本土」，宋忠平更進一步警告，日本本土幅員僅4大島、戰略縱深有限、東海寬度最窄處不到800公里，「想限制中國軍事能力，完全是痴心妄想」。

張延廷28日在中天節目《頭條開講》中指出，中日軍力對比正快速拉大，「中國大陸對日發出的是實質軍事警告，而非口水」。張延廷盤點，北京對日喊話至少有四大底氣支撐：首先是兵力規模上壓倒性碾壓；其次是中國大陸擁有戰略武器，而日本僅為戰術部隊；第三是太空偵查、中繼、偵照系統體系更完整；第四則是中國大陸海空戰力在軍艦、潛艦與戰機總數上全面佔優，特別是殲-10、殲-11、殲-16至殲-20數量，都遠超日本F-15與F-35規模。

張延廷認為，「中國大陸的武器裝備性能和日本又差更大、更精準、毀滅的力量更強」，張延廷最後更說，「烏克蘭能打這麼久是因為有陸地縱深，日本沒有這種條件，讓日本和中國大陸單挑，幾乎沒有緩衝時間」，張延廷直言，中日若真的對撞，日本勝算恐「微乎其微」。

