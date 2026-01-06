日本4款人氣起司甜點！北海道、東京「排隊名店」，從起司到草莓都被搶翻！

（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

日本伴手禮（OMIYAGE）在亞洲早已不只是旅遊紀念品，根據日本OMIYAGE振興會Japan OMIYAGE Promotion Association最新「不同國家贈禮意識」調查指出，台灣、香港、韓國消費者對日本伴手禮的期待與送禮動機，呈現三種不同的文化型態：台灣重視「不出錯，心意到位」、香港追求「送禮背後的意義」、韓國則以「收禮者的感受與回饋」為核心。

這次要特別盤點台灣旅日最受歡迎的四大地區的經典伴手禮。像是北海道話題王者 SNOW MILK CHEESE，以奶香與起司層次勾勒遼闊純淨的北國印象；東京必買的 NEWYORK PERFECT CHEESE，用國際級職人陣容詮釋起司的完美比例；京都的 IKKYU，將宇治抹茶的深沉韻味化為細膩餘香；以及福岡以甘王草莓擄獲人心的 AMANBERRY，每一口都甜得剛剛好。

北海道經典伴手禮：SNOW MILK CHEESE

總是大排長龍的起司甜點專門店SNOW CHEESE旗下人氣商品SNOW MILK CHEESE ，由四位在世界舞台上享譽盛名的北海道起司先驅共同監製研發，是極具特色的人氣甜點，也成為旅客造訪北海道時的全新熱門伴手禮。以散發濃郁奶油香氣、口感酥脆的起司貓舌餅為基底，夾入帶有牛奶香氣的白巧克力奶霜，並點綴起司風味巧克力，整體風味彷彿讓人聯想到北海道遼闊純淨的風景，是一款能細膩傳達心意與關懷的理想贈禮。

SNOW MILK CHEESE以散發濃郁奶油香氣、口感酥脆的起司貓舌餅為基底。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

東京經典伴手禮：NEWYORK PERFECT CHEESE

常被台灣與香港旅客譽為「來日本必買點心No.1」，NEWYORK PERFECT CHEESE由活躍於世界舞台、曾為白宮御用的甜點師、日本首位世界第一的起司專家，以及法國M.O.F.起司職人共同監修，對味道、香氣與口感皆極致講究，以散發高達起司香氣的貓舌餅包覆濃郁奶霜與巧克力，是贈送親友與家人的萬用首選。

東京NEWYORK PERFECT CHEESE常被台灣與香港旅客譽為「來日本必買點心 No.1」。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

京都經典伴手禮：IKKYU

嚴選京都宇治抹茶，柔和的甘甜中帶出層層堆疊的深厚風味，帶來細緻而沉靜的和風品味體驗。IKKYU將京都靜謐的美學精神與世界多元飲食文化融合，於格子紋理的貓舌餅上，搭配抹茶奶霜與白巧克力，透過低溫製程細心萃取抹茶香氣，完整展現香氣層次與風味深度，入口後餘韻悠長，令人回味。整體口感宛如置身日本傳統茶席，沉穩內斂，非常適合作為講究文化質感與細節品味的送禮首選。

IKKYU嚴選京都宇治抹茶，柔和的甘甜中帶出層層堆疊的深厚風味。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

福岡經典伴手禮：AMANBERRY

嚴選福岡引以為傲、並獲金氏世界紀錄認證的草莓品種「甘王（あまおう）」，打造外酥內潤的細緻口感。將爽脆薄片餅，搭配入口即化的生巧克力與香甜多汁的甘王草莓，整體宛如草莓鮮奶油蛋糕般可愛又精緻。濃郁滑順的生巧克力，完美襯托甘王草莓的甜度與迷人香氣，風味層次分明。充分展現甘王草莓的豐富香氣與魅力，是一款適合獻給重要之人的質感甜點首選。

AMANBERRY嚴選福岡引以為傲、並獲金氏世界紀錄認證的草莓品種「甘王（あまおう）」。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

