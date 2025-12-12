日本5天2次強震！ 專家警告：近期恐有規模更大「超過7.5級大地震」

國際中心／綜合報導

日本5天內發生2次強震，日本青森縣以東近海8日深夜發生7.5級地震；12日上午11時44分（台灣時間上午10時44分），青森縣東方外海又再度發生規模6.9強震，震源深度約17公里，最大震度4。隨後氣象廳發布海嘯注意報。對此，北海道大學的高橋浩晃教授示警，未來仍有可能發生比本次6.7級地震及8日深夜7.5級地震規模更大的地震。

日本青森縣東方外海12日上午11時44分發生規模6.7強震，氣象廳稍早宣布該地震規模上修至6.9。（圖／翻攝自日本氣象廳）

北海道大學的高橋浩晃教授表示，「雖然此次地震的震源位置比12月8日深夜青森縣以東近海7.5級地震的更淺，但由於餘震區域已擴展至較淺地帶，因此可以認為今天的地震也是此前一系列地震活動的延續。目前北海道、三陸外海後續地震注意信息仍在發布中，請注意日常的防災。」高橋浩晃教授指出，未來仍有可能發生比本次6.7級地震及12月8日深夜7.5級地震規模更大的地震。

廣告 廣告

東京大學地震研究所的酒井慎一教授也表示，「目前尚不清楚震源的準確位置，但推測可能是此前地震活動的一部分。接下來一段時間需注意此類地震帶來的晃動，希望民眾重新確認此前的防災準備，並預演地震發生時的具體應對措施。」

北海道大學的高橋浩晃教授示警，未來仍有可能發生比本次6.7級地震及12月8日深夜7.5級地震規模更大的地震。（圖／翻攝自TEAM防災日本官網）

日本氣象廳9日凌晨發布「北海道、三陸外海後續地震注意資訊」，由於千島海溝和日本海溝沿線地區發生巨大地震的可能性比平時相對升高，日本內閣與氣象廳呼籲民眾根據政府和地方自治體的指示，未來一周內採取防災應對措施。不過即使發布了該訊息，也不代表一定會發生巨大地震。

更多三立新聞網報導

館長健身「沒拿好槓鈴」重擊胸口身亡！起身幾秒內倒地 監視器畫面曝

張栢芝、阿嬌昔18禁不雅照瘋傳！ 王晶抖內幕「陳冠希酒後炫耀釀禍」

薔薔在冬天還是脫了！穿丁字褲「解放美尻」 洩震撼火辣身材網暴動

仙塔律師認罪自打臉！網出征喊「轉行拍SWAG」 成人平台回應了

