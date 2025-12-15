日本50多年首次沒貓熊！上野動物園雙胞胎貓熊「下個月回中國」 新租借前景不明

日本東京上野動物園飼養的雙胞胎大貓熊「曉曉」（雄）與「蕾蕾」（雌），日媒報導，預計將於明年1月下旬返還中國。相關人士15日受訪時指出，隨著返還期限將至，日本國內恐將暫時不再有飼養中的貓熊。

曉曉與蕾蕾為繁殖研究目的所出生的個體，所有權屬於中國，其返還期限原定於明（2026）年2月。今年6月，和歌山縣白濱町主題樂園「冒險世界」飼養的4隻貓熊已全數返還中國，使得上野動物園的雙胞胎成為日本國內僅存的貓熊。

報導指出，近期因日本首相高市早苗就「台灣有事」相關發言，引發日中關係惡化，新一輪貓熊租借談判前景不明。長年被視為「友好象徵」的貓熊，未來恐將自日本國內暫時消失。

日本與貓熊的淵源可追溯至1972年，當時為紀念日中國交正常化，中國將雌貓熊「蘭蘭」與雄貓熊「康康」送至上野動物園，掀起全國性的貓熊熱潮。其後，上野動物園的雄貓熊「陵陵」於2008年死亡，一度中斷一般公開，直到2011年雄貓熊「力力」與雌貓熊「真真」再度來日，貓熊展示才得以恢復。

不過，隨著曉曉與蕾蕾即將返還，中日貓熊交流也將暫告一段落。

