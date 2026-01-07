日本6大主要港口 去年10月貨櫃量下降3.6％

根據英國航運相關網站引述，日本運輸省最新統計資料，日本六大主要港口於去（二○二五）年十月貨櫃量皆出現下滑，總計處理量約為一百一十九萬TEUs，較二○二四年同期減少三點六％，這也是連續第二個月出現與前一年同期相比下降的情況。

這項統計顯示，日本六大港口十月期間出口與進口貨櫃量雙雙下跌：出口量為五十八萬一千二百八十TEU，較二○二四年同月下降六點四％；進口量則為六十五萬五千一百一十四TEU，較二○二四年同月微降零點七％，反映出日本貨櫃貿易活動在當月趨於疲弱。

在各港表現方面，東京港（Tokyo Port）仍維持獲得最大貨櫃量地位，共處理約三十五萬五千七百TEU，較二○二四年同月下降二點五％，其中出口與進口分別減少三點三％及一點九％。

其中，川崎港（Kawasaki Port）整體貨櫃量小幅上升一點九％，至六千二百七十五TEU，主要受出口大幅成長十四點五％帶動，但進口量則下降七點六％。

橫濱港（Yokohama Port）十月貨櫃量達二十四萬六千五百二十三TEU，較二○二四年同月增加四點一％，出口及進口也分別上升一點二％與七點六％。

名古屋港（NagoyaPort）總量略增零點二％，至二十三萬三千九百四十九TEU，其中進口量成長三點二％，抵消出口下降二點四％的部分影響。

另，大阪港（Osaka Port）去年十月貨櫃量下降七點三％，至十八萬零一百八十四TEU，出口與進口分別減少八點六％及六點三％。

神戶港（Kobe Port）去年十月貨櫃量下滑十六％，，至十六萬四千一百六十三TEU，出口驟降二十三點九％，進口也減少六點一％。

業界分析，日本六大港口十月貨櫃量下降，部分反映全球物流需求趨緩與地區貿易動能疲弱等因素影響；另，各港表現參差不齊，顯示區域性物流結構與外貿動態存有差異。

整體而言，此次下降趨勢值得關注，尤其中日韓與東南亞等主要貿易往返航線貨櫃運輸情況，可能為未來數月日本港口貨櫃量走向的重要觀察指標。