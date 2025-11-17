日本6季首見負成長 旅遊零售類股因中日緊張重挫

（中央社東京17日綜合外電報導）日相高市早苗涉台言論引發中日外交爭端，北京警告公民避免赴日旅遊與留學。日本旅遊與零售相關類股今天開盤重挫。此外，日本第3季GDP衰退1.8%，6季以來首次出現負成長。

化妝品公司資生堂股價一度暴跌11%，創4月以來最大跌幅；營運唐吉訶德「驚安殿堂」的泛太平洋國際控股（Pan Pacific International Holdings）也一度重挫 8.9%，是2024年8月以來最大跌幅。這兩家公司受中國旅客喜愛。

百貨業者三越伊勢丹控股下跌逾12%，同業J. Front Retailing Co.與高島屋也下跌超過6%。此外，東京迪士尼度假區營運商東方樂園公司（Oriental Land）股價下跌逾5%，Uniqlo母公司Fast Retailing下跌6.9%，創7月中以來最大跌幅。

日本首相高市早苗本月7日表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話遭中國解讀為有意以武力介入台海衝突而引發中日關係緊張，中國先後建議公民暫時避免前往日本、發布留學預警。

另綜合CNBC財經新聞網與日經新聞報導，第3季日本經濟相較第2季萎縮0.4%，跌幅小於市場預期。先前接受路透社調查的經濟學家們原預期將下滑0.6%。

但以年率計算，日本2025年第3季國內生產總值（GDP）衰退1.8%，雖跌幅小於先前預估的萎縮2.5%，卻是6季以來首次出現負成長。

根據日本政府今天公布的2025年7到9月GDP速報，出口下降1.2%，為兩季以來首次轉為負值；受美國一系列關稅政策影響，汽車出口減少拖累整體經濟表現。

進口下降0.1%，為3季以來首次負成長；原油、天然氣以及航空旅客相關項目表現均不佳。

民間住宅投資下降9.4%，也是3季度以來首次負成長；個人消費雖增長0.1%保持連續6季成長，但增幅放緩。（編譯：陳亦偉）1141117