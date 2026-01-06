日本6.4強震！專家：型態像台灣嘉南 去日本5地區要注意

今（6）日日本當地時間上午10時18分，島根縣東部發生規模6.4地震。（圖／日本氣象廳）





日本島根縣東部今（6日）上午發生芮氏規模6.4強震。地震專家分析，此次地震主要由菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊引起，與之前南海海槽及能登半島7.6地震無關。但他提醒，國人若近期前往日本「5地區」旅遊，仍要留意餘震發生。

未來一週可能有同等地震

日本氣象廳指出，這起地震發生在日本時間上午10時18分，震源深度僅10公里。鳥取縣西部、島根縣東部測得最大震度5強，當地民眾感受到明顯搖晃，所幸沒有海嘯風險。

這起地震發生後30分鐘內，接連發生7起餘震，引發民眾不安。日本氣象廳緊急召開記者說明，未來一週內仍可能發生同等規模地震；首相高市早苗也罕見告訴媒體「首相官邸已成立『官邸聯絡室』，掌握最新災情。接下來將持續全力因應」。

專家：斷層類似嘉義、台南

台灣地震專家郭鎧紋說明，這起地震因菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成能量釋放，與能登半島7.6地震相距約760公里，故兩者無關。

他分析，由於震源深度僅10公里，屬於地底斷層活動，型態類似台灣嘉義、台南地區的地震，因此未來一段時間內容易出現餘震。他指出，餘震頻繁區預計為日本「中國地區」的鳥取、島根、岡山、廣島、山口等五縣。由於斷層錯動發生在陸地下方，建議國人若前往上述地區旅遊或出差，應特別留意餘震情況。

