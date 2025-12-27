日本67車連環大車禍釀2死 附近居民驚恐目擊現場「一片火海」

2025年12月26日，日本群馬縣關越高速公路水上交流道發生逾50輛車追撞車禍，十多輛車起火。圖為27日凌晨的現場情況。共同社／美聯社



日本群馬縣的關越高速公路（関越自動車道）26日晚間發生重大車禍，67輛轎車與卡車追撞，其中20輛車起火。事故造成2人死亡、26人輕重傷，事故路段迄27日晚間仍無法通車。住在附近的民眾目睹事故發生過程，驚嚇表示「現場一片火海」。

日本電視台報導，住在事故現場附近的居民說：「總之就是冒出很多黑煙，還有咚咚的爆炸聲。我覺得當時現場無法控制了，已經是一片火海。」

這起重大連環車禍造成77歲婦人脇田美雪死亡，警消27日上午在一輛卡車駕駛座發現一具遺體，但尚未查明身分，初判可能因車禍受困駕駛座、逃生不及而死亡。

日本關越高速公路位於群馬縣的路段12月26日晚間發生重大連環車禍，共67輛車追撞，20輛車起火，圖為燒到只剩骨架的車體殘骸。美聯社

捲入車禍的一名男子拍下現場影片，他表示：「因為塞車，我的車子停了下來，結果就被後面的車撞上。雖然及時逃出車外，但沒多久前面的車子就開始冒煙，大約是三輛車之前，轎車冒出煙，接著就起火了。我們當時剛過一個彎道，根本不知道前面發生什麼事，火舌就一直從下坡處朝我們撲過來。」

事故發生同日，日本氣象廳稱北日本及西日本將降下大雪。警方推測，這起事故可能因路面結冰導致車輛打滑，而發生連續追撞，但詳細原因仍待進一步調查。

這起連環車禍造成群馬縣月夜野交流道至新潟縣湯澤交流道間的雙向路段封閉，當局表示，要恢復通行還要一些時間，呼籲用路人改走上信越道或磐越道。

