日本7地區進入高危期！氣象廳示警：恐有更大規模地震

日本青森縣東方外海自8日發生規模7.5強震以來，周邊海域地震活動持續活躍。至13日上午為止，已累計出現35起震度1以上的有感地震，顯示地殼仍處於不穩定狀態。日本氣象廳研判，千島海溝及日本海溝沿線發生更大規模地震的風險升高，正式發布「北海道、三陸外海後續地震注意情報」，呼籲民眾提高警覺。

根據《日本放送協會》報導，8日的主震造成青森縣最大震度達6，北海道至東北地區廣泛出現明顯搖晃，沿岸一度發布海嘯警報與注意報，岩手縣久慈港甚至測得約70公分海嘯。隨後青森縣東方外海於12日再度接連發生規模6.9與6.7地震，震源深度約20公里，北海道、東北多地出現震度4搖晃。

氣象廳針對北海道太平洋沿岸中部、青森、岩手及宮城縣沿岸發布海嘯注意報，北海道襟裳町與青森八戶港皆觀測到約20公分海浪變化。由於短時間內強震頻繁，日本氣象廳指出，相關海溝帶發生巨大地震的機率已高於平常水準。本次注意資訊涵蓋北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城及千葉等7縣，共182個行政區，提醒民眾隨時留意最新防災訊息。

專家也提出警示，北海道大學教授高橋浩晃表示，雖然近期地震震源較8日主震略淺，但餘震活動已擴展至淺層，整體仍可視為同一系列地震活動的一部分，不排除未來數日可能出現規模更大的地震。東京大學地震研究所教授酒井慎一亦指出，目前震源機制仍待釐清，短期內仍需密切關注後續晃動。

氣象廳強調，發布注意情報並不代表巨大地震一定會發生，但考量冬季積雪與道路結冰恐影響避難效率，民眾應事先做好準備，包括確認避難場所、固定室內家具、備妥糧食、飲水與簡易廁所等生活必需品，並依循中央與地方政府指示，在未來一週內落實防災應對措施。

