日本7.5強震台客嚇瘋！「6秒逃生畫面」曝光

國際中心／楊佩怡報導

日本青森縣東方外海8日晚間11時15分發生規模7.5強震，造成當地民眾驚慌。劇烈搖晃導致超市物品散落一地，還有車輛被掉落物砸中、道路坍陷，更有民宅傳出火警。還有台灣旅客地震發生時，在旅館拼命護著即將掉落的電視；還有台灣網友分享北海道地震也非常大，該網友被嚇到來不及穿鞋子，就從22樓直直往下衝一樓，該網友無奈嘆：「說真的今天我生日，直接搞波難忘的」。





有台灣網友住在北海道，地震發生當下他驚慌的從22樓走樓梯到1樓避難。（圖／翻攝自Threads@wig66666666）

日本青森縣7.5強震發生後，陸陸續續有不少在日本旅遊的民眾在Threads上分享恐怖經歷。有網友發文表示，北海道地震有夠大，住在22樓的他在強震發生當下，和其他居民走安全門衝到1樓，他還透露當下緊急逃命，連鞋子都忘記穿。原PO還無奈嘆當天是他的生日，「直接搞波難忘的」。而原PO也發出逃生當下的驚險畫面，一群人扶樓梯衝下樓，來到1樓大廳；貼文曝光後，不少引來網友們的關心，「地震不穿鞋很危險耶～～要小心不要被碎玻璃之類的割傷囉！」、「一切平安！我們人也在北海道，剛剛也是逃一樓」、「希望大家都平安， 願大家都能順利度過」。

台灣網友住在函館飯店七樓，並用手機錄下地震發生當下搖晃的畫面。（圖／翻攝自Threads@eddyduan1019）

此外，還有台灣網友發文分享，他住在北海道函館的飯店七樓，北海道震度大概約5強，並錄下飯店走道的畫面，影片中可見，原PO拿著手機，整個身體隨著地震搖動，其他房間的房客也探出頭。原PO驚恐的說道：「生平遇到最可怕地震」、「被嚇到沿路只有國罵了」。此外，還有台灣旅客在青森飯店房間內遭逢強震的畫面，畫面還拍到後方有兩名男子，拚命保護架上電視機，以免墜落摔壞，之後更將電視平放至榻榻米上。影片在網上引發台日網友熱議，日本網友更是感動喊「台湾、ありがとう（Arigatou，謝謝）」。

台灣旅客強震發生時拚命護著電視的畫面，引發日本網友狂讚不已。（圖／翻攝自Threads@allenwu_11658）





