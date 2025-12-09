日本7.5強震媒體搶快訊！這家竟「還在播銀魂」
國際中心／李明融報導
日本青森縣昨天（8日）晚間發生規模7.5強震，最大震度6強，造成50人受傷、約9萬名居民緊急避難，多棟建築物受損，各家媒體紛紛搶報地震相關最新災情，沒想到東京電視台在地震發生當下竟還繼續播出知名動畫《銀魂》，讓台日網友紛紛看傻眼，直呼「根本是最淡定電視台」。
有日本網友想關注地震消息，打開東京電視台發現竟還在播《銀魂》。（圖／翻攝自X@lifesong1000）突然發生重大事故事件時，許多電視台、網路媒體都會搶在第一時間發布最新消息，電視台也會切換成新聞模式播報，但有日本網友發現，地震發生後想看看海嘯預警，打開電視發現東京電視台居然還在播動漫《銀魂》，傻眼表示「太強了，到底是要哪種日子，東京電視台才會插播成臨時新聞啊」。原來過去東京電視台早就流傳一個「最強都市傳說」，只要不是世界末日，電視台都不會特別插播，還被網友稱作「最安定電視台」，沒想到這次7.5強震再次應證了這個都市傳說。
日本青森外海發生芮氏規模7.5強震，震央附近地殼向東位移了9公分。（圖／郭鎧紋提供）
日本網友紛紛留言表示「大家都知道東京電視台播出地震突發新聞就是大事」、「發生規模7地震、北韓導彈擊中日本本土、宣布新年號、日本宣戰、首相去世、天皇駕崩才會是突發新聞吧」、「東京電視台能給人安全感，但等它也播出突發新聞，絕望感也很強」、「等級1是NHK播出突發新聞、等級2是日本電視台、朝日電視台等播出突發新聞、等級3是東京電視台播出字幕、等級4是東京電視台取消常規節目、等級5就是首相召開記者會宣布緊急事態」。日本青森外海發生芮氏規模7.5強震，最新調查發現，強震過後，震央附近地殼向東位移了9公分，截至9日傍晚為止，日本已發生18次餘震，最大有規模6.4餘震。
原文出處：日本7.5強震⋯各家媒體插播快訊！僅這家「還在播銀魂」網封：最淡定電視台
