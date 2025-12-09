日本7.5強震尖銳警報先響！一次看懂「秒級預警」如何救命

生活中心／張予柔報導



日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5的強震，強烈的搖晃造成多處建築物受損，傷患陸續送醫，也讓鄰近地區陷入不安。有網友就分享，日本的地震警報跟台灣比「可怕多了」，也因此成為許多人在危急時刻的救命提示。事實上，日本之所以常見大型地震，與其獨特的地理位置息息相關，而日本氣象廳能在強震前發出預警，也源自全球最成熟的地震預警系統。





日本強震7.5級「尖銳警報先響」！揭密地震「秒級預警」背後原理與救命關鍵

日本群島位於環太平洋地震帶上，這些板塊持續推擠並隱沒到相鄰板塊的交界處。（圖／中央氣象署）

日本為什麼地震多？

日本群島位於全球著名的「環太平洋地震帶」上，是太平洋板塊、北美板塊、歐亞板塊與菲律賓海板塊互相擠壓、俯衝的交會處。太平洋板塊以每年數公分的速度向西俯衝至日本海溝下方，累積的能量一旦釋放，就會形成強烈的地震與火山活動。根據日本氣象廳資料，日本一年平均可觀測到約1500次的有感地震，由於板塊活動頻繁，日本也孕育出多座活火山，整體地質環境使地震成為日本日常的一部分，促使政府在地震防災方面投入大量研究與技術。

日本氣象廳的地震預警機制EEW（緊急地震速報）是目前主流的預警手段，能利用地震初期的P波與S波之間的時間差發布警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象廳如何預警？

日本氣象廳的地震預警機制EEW（緊急地震速報）是目前主流的預警手段，能在強震到達前的幾秒至十幾秒，發出預警通知。它利用地震初期的P波（速度較快但破壞力弱）與破壞性更強的S波之間的時間差發布警報，迅速判斷出震央位置與規模，讓民眾可在地震到來前爭取短暫反應時間。

日本氣象廳的地震預警系統目的在於「提前警示」，而非「預測地震」。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象廳預警目的與限制

值得一提的是，日本氣象廳的地震預警系統雖能在地震發生後的數秒內迅速發出警報，但其目的在於「提前警示」，而非「預測地震」。也就是說是利用時間差提醒民眾避難，並非事前預知地震何時、何地發生。因此，雖然預警能在多數情況下爭取幾秒至十幾秒的反應時間，仍存在一定限制，特別是震央附近地區，由於搖晃幾乎與警報同時發生，難以做到有效提前預警。

為何警報那麼大聲？

有網友在社群平台分享，地震發生當下，他人在房間裡就聽到警報聲突然響起，音量大到直接穿透窗戶，即使他人關在室內也聽得一清二楚，而且持續響個不停，讓他忍不住喊道「日本的地震警報比台灣可怕多了！」。據了解，日本的地震警報之所以特別大聲，是因為要在最短時間內讓所有人「立刻警覺、馬上避難」，因此日本氣象廳與電信業者特別將警報音設定成高頻、刺耳且具強烈穿透力的聲音。

