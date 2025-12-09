日本7.5強震已30傷！恐重演311災難 官方急發布「後續地震注意情報」

即時中心／林耿郁報導

日本青森外海昨（8）夜發生7.5強震後，氣象廳首次發布「北海道・三陸沖後発（後續）地震注意情報」，指出千島海溝、日本海溝未來一周發生「巨大地震」的機率提高至1%，呼籲民眾確認日常防災準備，嚴防後續更大地震、甚至是海嘯襲來。

繼續警戒！在昨晚的強烈地震後，日本首相高市早苗，稍早在官邸向記者表示，目前已收到30人受傷、1棟房屋失火的報告；她請大家重視接下來的強震機率，但呼籲民眾在防災同時，繼續過正常生活。

氣象廳指出，依全球地震統計數據，規模7以上的強震發生後一星期內，大約有1%機率發生規模8以上的大地震，因此決定發布「後發地震注意情報」，並警告雖然機率不高，但最糟的狀況就是發生「類311地震」。

內閣府強調，這並非地震「預報」，不代表必定會有巨震發生，而是基於統計資料，呼籲民眾比平常提高更多警覺，並立即確認避難路線、緊急背包、固定家具，備好食物、飲水、簡易廁所等備品，同時也應避免搶購、囤積物資，以免造成社會混亂與動盪。

本次注意情報有效期間為一個星期，期間政府、地方自治體將持續提供防災資訊，但社會經濟活動原則照常進行；鐵路、航空運輸不會停止運行。JR東日本與全日空、日本航空均表示，目前盡力維持正常，但若後續檢查確認線路受損，仍可能暫停運行。

「北海道・三陸沖後發地震注意情報」新制於2022年12月起上路，警戒範圍包括北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉等太平洋沿海共182個市町村。發布條件為該區域及周邊海域出現規模7以上地震時，由氣象廳、內閣府在震後2小時內共同宣布。

2024年8月8日，九州宮崎縣日向灘外海發生7.1強烈地震，隨後氣象廳發布南海海槽「巨大地震」注意情報，東海道新幹線部分路段為此降速約一週時間，導致列車延誤。

另外氣象廳日前也曾警告，未來30年內，南海海槽發生8級以上巨大地震機率最高恐達90%。

