日本7.5強震恐是前震！「規模8主震」機率飆百倍 專家曝對台影響
記者蔣季容／台北報導
日本青森縣於當地時間8日23時15分發生規模7.6地震（日本氣象廳已下修至7.5），地震專家郭鎧紋表示，該起地震約125顆原子彈威力，而日本氣象廳預告一週內可能出現規模8以上強震，發生機率從原先的0.01％調升至1％，提高100倍。至於對台灣是否有影響，郭鎧紋坦言不會，不過花蓮昨晚發生規模5.7地震，他也提醒未來要需留意規模6以上地震。
郭鎧紋接受《三立新聞網》採訪指出，日本青森縣7.5地震是因為太平洋板塊隱沒至北美板塊之下，後續不排除仍有較大餘震發生，也可能出現規模8以上的「主震」。他提到，該起地震與2011年日本311大地震皆發生在日本海溝，但並非相同事件重演。311地震發生於福島外海，此次地震位置位於更北側，近年日本岩手縣外海也曾發生規模6.8與6.4地震，顯示地震活動呈現沿日本海溝「向北推進」的趨勢，每次約往北延伸百公里，但整體仍侷限於日本海溝範圍。
郭鎧紋提醒，台灣旅客近期若去日本旅遊要特別當心，若有安排北海道滑雪行程要留意雪崩發生。
至於青森縣後續若出現規模更大地震，是否對台灣造成影響？郭鎧紋說明，由於距離較遠，地震再怎麼大，對台灣都沒有影響。不過花蓮昨日19時24分發生規模5.7地震，原因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞，郭鎧紋評估，台灣規模6以上地震平均約每100天出現一次，上一次發生於8月27日宜蘭外海，距今已約100天，但他強調，地震有週期性參考價值，並非「到期一定發生」，僅供風險評估與防災準備之用。
台灣人超愛去！專家示警「1景點」爆規模7強震 恐引發大洪水
繳電話費、停車費「發票爽中200萬」！獎落3縣市
好天氣只撐1天！週四變天轉冷「雨區出爐」 週日最冷下探12度
無可取代！「這款藥」爆全台缺貨 食藥署證實：庫存剩1個月
