日本7.5強震！前主播泡溫泉「全裸逃生」 親曝驚險過程

記者施春美／台北報導

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5地震，日本氣象廳一度發布海嘯警報。前主播林旼叡恰巧在青森旅遊，地震發生時，他正在飯店戶外浴場泡溫泉，當下不得不「裸體逃走」，事後拍片回憶直呼「這是人生中感受最強地震，彷彿進擊的巨人。」

林旼叡在其臉書粉專表示，昨日他正好入住青森縣的酒店，當地正在下雪，飯店的戶外浴池景色絕美，他在深夜前往泡湯賞雪。愜意享受之際，他忽然感受到強震，接著溫泉池水開始搖晃，且劇烈搖晃30秒，最後他只好趕緊起身逃命。

日本青森發生強震時，林旼叡在飯店戶外浴場泡溫泉，當下被迫「裸體逃走」，還險些滑倒。(圖／取自林旼叡的臉書)



林旼叡表示，強震發生時，他一瞬間如同「進擊的巨人」。因為在日本大浴池泡湯不能穿泳衣，他被迫全裸走出溫泉池，接著先從戶外進入室內大浴場，才能回到更衣室，之後還需開鎖才能穿上衣服。

他表示，由於大浴場地面濕滑，逃生過程中他險些滑倒，整個過程既驚險又尷尬，所幸最後平安無事，但也希望同在東北的旅人安全。影片公開後引發熱烈迴響，網友紛紛表示「裸體逃命真的很可怕」、「雖然不該笑，但這個形容真的超級好笑」。

