日本7.5強震！台灣旅客「出手護電視」被瘋傳 日網讚爆：太貼心

液晶電視的螢幕一旦破損，就需要維修或是再買一台。（示意圖，與本文無關／資料照）

日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，引發海嘯警報，目前已全數解除。不少在日本旅遊的台灣人，陸續於社群平台PO出現場畫面，回憶起當下的情景仍驚恐不已。其中，有一組在飯店休息的台灣旅客，在地震時選擇扶住電視，這一幕被日本網友看到後，大讚「太貼心」。

《NHK》報導，最新消息指出，地震已造成33人受傷。高市早苗一早也呼籲，不論是否屬於受災地區，只要位於應進行防災因應的地區，在今後約一週內，請注意氣象廳及地方自治體的資訊，確認安全的避難場所與避難路線、固定家具等，重新檢視平時的地震準備。在能夠於感受到搖晃時立即避難的前提下，請繼續維持社會與經濟活動。

日本氣象廳於9日凌晨2時舉行記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備；其中最壞的情況，不排除311級別強震再現。

再看到社群，一組台灣旅客分享地震當下的驚險遭遇，原本在飯店休息的他們，因為發生地震開始劇烈晃動，周遭的物品開始應聲倒下，其中有2人迅速扶好電視，中間一度因為劇烈晃動險些扶不住電視，便連忙把電視搬至地面擺放。

這一幕被日本網友看到後，在X掀起討論潮，紛紛表示，「非常感謝台灣人民的體貼和善意」、「保護電視機的行為令人欽佩。這種善舉展現的是人自身的同情心」、「比日本人還冷靜的反應，嚇到我了！應該先保護自己的生命，竟然還去護電視」、「希望台灣的朋友們都不要受傷，你們的素質真的很高，這樣的國家才值得深交」。

