日本7.5強震「恐為前震」 郭鎧紋：發生規模8強震機率飆升

日本青森外海8日發生規模7.6強震，後下修至芮氏規模7.5，9日上午再度發生規模6.4地震。對此，地震專家郭鎧紋示警，近日前往日本旅遊要特別留意，7.5地震很有可能只是前震。

日本青森外海8日深夜發生規模7.5強震 。（圖／美聯社）

郭鎧紋指出，規模7.5地震相當於89顆原子彈威力，此次震央位置比日本311強震震央稍微北邊一點，因此使日本氣象廳高度關注。日本氣象廳根據311地震的經驗，一週內可能出現規模8以上強震，且發生機率從0.01%大幅調升至1%，等於提高100倍。

關於地震成因，郭鎧紋說明，這起地震是太平洋板塊隱沒到北美板塊所造成，與台灣無關，前震變主震的機率僅有5%不算太高，民眾不必特別恐慌。不過當時311規模9.0強震發生前，曾發生規模7.3地震，因此這次規模7.6地震代表後續恐還有規模8的強震。

郭鎧紋提醒，目前正值冬季，若民眾前往日本滑雪，需特別留意因強震比較容易引發雪崩。若在日本旅遊時，則要多留意日本政府發布的相關地震資訊。此外，郭鎧紋解釋，前震及主震的時間差沒有嚴格的定義，通常是一週內發生2起較大的地震。

