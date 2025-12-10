日本7.5強震 賴清德：盼加強兩國對天災地變、救災救援合作

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」前受訪。廖瑞祥攝



日本青森縣東方外海前天（12/8）晚發生規模7.5地震，一度觀測到高達70公分海嘯襲來，總統賴清德今天（12/10）說，他要代表全國人民對於日本日前發生的地震表達慰問之意，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來也希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作。

賴清德今上午出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，針對日本青森地震，有無表達關心？他回應，他要代表全國人民對於日本日前發生的地震表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利，也看到我國民眾到日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館當中，表達非常穩定的態度，「我認為我們的表現也非常好。」

廣告 廣告

賴清德表示，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來也希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技，也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。

更多太報報導

共軍戰機鎖定日本戰機時可能超過100公里 日專家：極度令人憂慮

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

在日本遇地震、海嘯警報怎麼辦？別慌！防災APP、求助電話一次整理給你