日本7.5強震23傷！小粉紅竟酸「老天有眼」台人回嗆了
國際中心／綜合報導
日本青森縣東方外海昨（8）日晚間發生規模7.5強震，造成當地民眾驚慌，目前已造成至少23人受傷，另有2700戶家庭停電。眼看日本陷入災情，消息立刻登上中國微博熱搜榜，不過留言區的言論不是關心，反而是一面倒嘲諷，反觀台灣網友則紛紛洗版喊「天佑日本」，與中國網友形成強烈對比，甚至開嗆中國網友「被看不起也是剛好而已」。
日本8日晚間11點15分，青森縣東方近海80公里，發生規模7.5強震。（圖／翻攝自日本氣象廳網站）
日本當地時間8日晚間11點15分，在青森縣東方近海80公里，發生規模7.5強震，深度50公里，屬於淺層地震，多地發布海嘯警報，劇烈搖晃不僅造成多棟建築物的玻璃被震碎、道路塌陷，甚至還有車輛被掉落物砸中，更有民宅傳出火警、停水，這起強震已造成至少23人受傷，另有2700戶家庭停電。日本首相高市早苗已指示全力救災，日本當局正全面動員，投入後續災害應變程序。
青森縣八戶市一家居酒屋，酒杯摔得滿地都是。（圖／翻攝自"358ちゃん"X）
由於近來中國與日本關係惡化，因此消息曝光後，火速登上中國微博熱搜榜，底下留言紛紛開酸「日本這種國家，早就不該存在，侵略他國製造屠殺，然後天天遭天害報應。早就該滅絕了」、「會不會是在搞海底核試驗」、「希望會有事」、「楞著幹嘛！鼓掌啊！」、「老天有眼」、「日本自己試射什麼引起的吧」、「祈禱富士山爆發」、「老天都看不下去了」。
中國網友洗版開酸日本災情。（圖／翻攝自微博）
中國網友群起開酸。（圖／翻攝自微博）
令人欣慰的是，雖然中國網友們相當嘲諷，但Threads上的台灣網友們態度卻完全不同，相當關心日本災情，急喊「天佑日本，希望各位居民及旅客平安」、「天佑日本，希望這次強震能夠挺過去，大家一起幫日本集氣」、「如果需要台灣援助一定要說呀」、「祈願日本朋友一切都平安！」、「願日本平安、願台灣平安」。
台灣網友們相當關心日本災情。（圖／翻攝Threads）
另外，也有不少網友發現中國網友留言嘲諷的行為，開嗆「中國人很快就會被自己人滅掉了，囂張不久，天佑日本」、「天佑日本，牆國人的思維模式真的配得起他們受的苦」、「你可以不喜歡那個國家，但是如果連面臨災難都能這樣嘲諷，只能說連人性都被自己踩在腳底！被看不起也是剛好而已」。
原文出處：日本7.5強震登微博熱搜！一票小粉紅竟酸「老天有眼」台人怒回：被看不起剛好
