日本7.5強震9萬居民被迫離家避難！電視台「正常發揮」播《銀魂》網跪了

記者李育道／綜合報導

日本青森縣近海8日晚間發生規模7.6強震。（圖／日本氣象廳）

日本東北發生規模7.5強震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難。而有最安定電視台之稱的「東京電視台」，昨天在地震發生後依舊「正常發揮」，繼續播著規劃中的節目，引發熱論。

若國內或國際上發生大事，許多電視台都會中斷原先預定要播的節目，改播突發的大事件，但日本《東京電視台》（テレ東）有一個「最強都市傳說」，當別家電視台都已經改播其它重大新聞時，《東京電視台》依舊會維持原定播出計畫，不會輕易改播其它事件，也因此被日本人譽為「最安定的電視台」。

臉書粉專「颱風大肆虐」今天分享一則X（推特）截圖，網友「lifesong1000」表示震度6的地震應該會有海嘯警報，打開電視發現，東京電視台還是在播《銀魂》，忍不住驚呼「太強了，到底是要哪種日子，東京電視台才會插播成臨時新聞啊」；「颱風大肆虐」則在文中指出，昨晚日本地震後，東京電視台正常發揮中，雖沒插播臨時新聞，但兩側還是也有緊急報導。

事實上，日前日本「傑尼斯事務所」創辦人強尼喜多川生前性侵、性騷旗下練習生的惡行在過世後全被掀出來，震驚日本娛樂圈。傑尼斯事務所當時大舉召開記者會，傑尼斯男團「少年隊」53歲成員東山紀之宣布接任社長，並退出演藝圈，專心經營公司。根據日媒《ENCOUNT》報導，五家日本媒體，包括《富士電視台》、《NHK》、《TBS》、《日本電視台》（日テレ）、《朝日電視台》（テレ朝）當時都播傑尼斯事務所的記者會，唯獨《東京電視台》則在播電影「致命武器 2」引起網友熱論。

