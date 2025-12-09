日本7.5是「前震」？地殼東移9公分 專家：未來規模8以上機率提高

生活中心／綜合報導

這回青森外海強震後，日本國土地理院還發現，震央地殼往東位移近9公分，可見地震威力。雖然數值還需要精査確認，前地震測報中心主任郭鎧紋評估，這次地震相當於125顆原子彈威力。但他提醒現在破裂面一直往北，最擔心像311地震「主震變前震」，未來一週發生規模8以上強震機率提高。

地震來襲，魚缸猛烈搖晃，房間內，旅客站都站不穩，日本青森外海強震，規模從7.6下修至7.5，青森最大震度6強。

日本國土地理院公布，震後出現地殼位移，往東移了近9公分，數值仍需確認。專家更擔心，這可能只是前震！

日本青森縣東方外海規模7.6強震，震源深度50公里。（圖／截至社群Ｘ）前中央氣象局地震中心主任 郭鎧紋 說：「規模7.6的話相當於125顆原子彈的威力，千島海溝還有日本海溝其實經常都有這種一個大的地震以後又出現一個更大的地震，大概有5%的機會，所以之前的就變成前震」

主震變前震，最知名就是311日本大地震，先有規模7.3地震，兩天後相同位置發生規模9.1地震，這回震源在311大地震的北側海域，與當年的主震類似，都在日本海溝與千島海溝一帶。

前中央氣象局地震中心主任 郭鎧紋 說：「日本氣象廳是說未來一週有可能發生規模8以上的地震，本來從萬分之一提高到百分之一，所以等於是提高了100倍。」

青森發生強震後，日本國土地理院觀測，不少觀測點探出地殼往東位移，最大者將近9公分。（圖／民視新聞）不過，台大地質系名譽教授陳文山，則認為青森地震，可能是受到今年俄羅斯堪察加地震的影響，未來餘震也不會太大。

台大地質系名譽教授 陳文山 說：「因為這個隱沒帶非常長，那它的地震非常多，而且今年堪察加半島的規模8.7大地震也是同樣一個隱沒帶；往後大概半年內因為這次7.6地震的餘震，它不會持續太久，大概半年一年的時間就是了，但是它餘震來講不會太大。」

由於，青森地震震央距離台灣遠、隱沒帶也不同，專家也紛紛表示，對台灣幾乎沒有影響。

