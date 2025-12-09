日本7.5級強震！赴日「必下載1款APP」掌握即時警報

生活中心／張予柔報導



日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5的強震，強烈的搖晃造成多處建築物受損，傷患綠續送醫，也讓鄰近地區陷入不安。對此，有網友分享，外國旅客若在日本遇上突發狀況，其實可以善用日本政府觀光局推出的App「Safety tips」，不但支援多國語言，也能即時接收地震、海嘯與天氣警報，成為不少觀光客的重要安全工具。





日本青森7.5級強震！他呼籲赴日旅遊「必下載1款APP」即時掌握地震警報

日本觀光局推出外國旅客專用防災App「Safety tips」，能即時掌握天氣、地震警報與交通資訊，旅日必備。（圖／翻攝自「Safety tips」）

廣告 廣告

有網友在 Threads上分享，「Safety tips」是日本觀光局專為外國旅客設計的防災App，近期若計畫赴日旅遊，或人已在日本，建議務必下載使用。根據官方網站介紹，這款App提供每日天氣、氣象警報、注意報及地震速報等最新資訊，並能連結各大日本新聞網站，協助旅客快速掌握當前情況。除了天候和災情更新外，App也內建公共交通資訊、轉乘查詢、大使館聯絡方式等實用項目，若在旅途中遇到狀況，能迅速找到求助管道。





日本青森7.5級強震！他呼籲赴日旅遊「必下載1款APP」即時掌握地震警報

「Safety tips」App提供地震、海嘯、火山等災害自保指南，並支援多達16種語言，讓旅日觀光客輕鬆掌握資訊。（圖／翻攝自「Safety tips」）

「Safety tips」同時整理了災害發生時的自保知識，包括地震劇烈搖晃的避難方式、接獲海嘯警報後的撤離指引，甚至包含火山噴發等不同類型災害的應對建議。值得一提的是，這款App支援多達16種語言，包含英語、日語、韓語、繁體中文、簡體中文、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語等，對於不熟悉日語的觀光客而言，非常方便。

日本青森7.5級強震！他呼籲赴日旅遊「必下載1款APP」即時掌握地震警報

日本氣象廳於9日凌晨針對強震召開記者會指出，未來一週內應警惕規模6以上的餘震。（圖／翻攝自X平台）

根據NHK報導，日本氣象廳於9日凌晨針對強震召開記者會指出，此次地震發生在北美板塊與太平洋板塊交界處，研判未來一週內應警惕規模6以上的餘震，提醒周邊居民與旅客務必提高警覺。同時呼籲，若再度發生強震或發布海嘯警報，應立即前往避難所或地勢較高處，且在警報解除之前不要冒然返回，以確保安全。





原文出處：日本青森7.5級強震！他呼籲赴日旅遊「必下載1款APP」即時掌握地震警報

更多民視新聞報導

中國男被騙至緬甸失聯！疑逃跑遭打「肋骨骨折、刺傷心臟」

朱孝天不爽開嗆！網挖「1證據」狠打臉：吃不到合體紅利

高大成診所評論區掀熱議！他「1句話」回擊一星負評

