日本7.6強震至少30傷 高市早苗籲防災警戒一週「一搖就避難」

日本青森7.6強震，今晨解除海嘯警報。（圖：日本氣象廳網站）

日本青森縣外海，台灣時間昨（8日）晚10點15分，發生規模7.6強震，觀測最大震度6強。日相高市早苗今天上午在官邸受訪表示，目前已接獲30名傷者與1起住宅火災通報，相關單位持續掌握最新災情。她提醒民眾要有「一感到搖晃就能立即避難」的警覺。

根據NHK報導，高市指出，是否會發生大規模地震仍存在不確定性，但面對震災，「自己的命要靠自己守護」，她提醒，不論是否位在受災區，只要屬於需要防災應對的地區，接下來一週都要持續留意氣象廳與地方政府資訊，並提前確認避難場所、避難路線，同時檢查家具固定等基本安全措施，民眾要在「一感到搖晃就能立即避難」的前提下，維持日常社會與經濟活動運作，確保自身安全。

昨天深夜7.6強震後，日本氣象廳立刻針對北海道、青森縣、岩手縣發布3公尺海嘯警報、針對宮城縣、福島縣發布1公尺海嘯警報。日本氣象廳指出，岩手縣久慈港觀測到最高70公分海嘯，各地也出現50公分不等的海嘯水位，今天清晨海嘯警報已解除。日本氣象廳提醒，未來一週內仍要注意規模6以上餘震發生的可能。