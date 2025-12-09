日本7.6強震超晃！櫃倒民眾險被死神帶走 「轟隆狂搖」影片曝光

青森朝日放送支社紀錄下地震發生時，劇烈搖晃瞬間。（翻攝X）

日本7.6強震最大震度6強，震度有多晃？位於青森縣八戶市的「青森朝日放送」八戶支社紀錄下地震發生瞬間，發生劇烈搖晃及巨大聲響，文件散落一地，相當驚險。

青森有多晃？ 驚人畫面曝光

青森外海昨（8日）晚10時15分發生強震，八戶市觀測到最大震度6強，青森縣八戶市教育委員會緊急宣布，9日所有國中小停課1天。

日本強震造成各地災情，有民眾險被櫃子砸死。（翻攝X）

各地傳出不少災情，包含青森東北町有道路崩塌，車輛掉入洞中，還有網友家中擺放的大量公仔模型全從架上掉落，一片狼藉；同樣位於八戶市，一間居酒屋賴以生計的啤酒杯碎滿地，看來要花上不少時間清理。

青森一間居酒屋，啤酒杯碎滿地。（翻攝X）

北海道三陸沖後發地震注意情報是什麼？ 對象有誰？

日本氣象廳凌晨發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」，這是2022年12月新制啟用來首次用到，對象包括北海道至千葉縣間太平洋沿岸182個市町村，一週內要隨時做好撤離準備。

日本強震造成災情。（翻攝X）

還會有大規模地震？ 高市早苗提醒民眾密切留意

目前地震傷者已上升至30人，日本首相高市早苗今上午強調，希望大家理解是否真的會發生大規模地震的不確定情況下，以自己守護好自己生命為原則，採取防災行動，並呼籲民眾隨時留意政府與氣象廳相關情報，確認好安全避難所撤離路線等，在一感覺搖晃就能避難情況下，進行日常生活運作。

