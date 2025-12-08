日本7.6強震！後續留意千島及日本海溝

▲日本氣象廳9日凌晨與內閣府一起召開記者會，發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，為該系統自2022年12月開始運作以來的首次發布。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣外海，當地時間昨（8）日深夜11時15分左右發生地震，規模7.6，日本氣象廳一度向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣等地發布海嘯警報。雖然警報已於今（9日）清晨解除，但提醒未來一週仍須防範規模6餘震，已知地震造成至少23人受傷。

綜合《NHK》、《共同社》等日媒報導，青森縣震感尤其強烈，達到6強，日本氣象廳9日凌晨與內閣府一起召開記者會，發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，為該系統自2022年12月開始運作以來的首次發布。

報導提到，「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，意指當千島海溝、日本海溝及其周邊地帶，發生規模7以上的地震時，可能增加了前述地區發生較大地震的可能性。雖然不強制民眾提前疏散，但須做好日常準備，包含查看疏散路線、準備急難包，固定家具、檢查食物、水儲備情況等等。

在記者會上，日本內閣府強調，雖然呼籲民眾採取防災措施，但政府不會預測任何地震發生的具體日期，避免造成不必要的混亂，也請民眾不要傳播虛假訊息；此外，為了防止經濟和社會動盪，亦敦促人們不要囤積或過度搶購日用品。

至於對北海道至東北沿海地區發布的海嘯警報和建議，已於當地時間9日早上6點20分全部解除。

