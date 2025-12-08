日本7.6強震！深夜海嘯警報 1.5萬人緊急撤離

台灣人到日本遊玩遇到大地震，死命護住飯店的電視。（圖／threads@allenwu_11658授權提供）





日本青森今（8）日當地時間晚間11時15分許（台灣時間晚間10時15分許），發生規模7.6強震，青森縣測得最大震度6強，連東京也有震度3，日本氣象廳隨之發布海嘯警報，不少日本民眾、在日台人紛紛在網路上分享地震當時的影片，相當震憾。至截稿前北海道及東北地區，共有1萬5439人撤離。

有日本網友在X分享20秒影片，畫面中可以看到屋外一片黑，家家戶戶卻亮起燈，背景音是壓迫感極強的海嘯警報；此外，也有到青森旅遊的台灣人在threads上分享地震當時的影片，飯店房內的物品東倒西歪，搖晃時間相當長，其中2人在強烈搖晃之下還死命抱著飯店的電視，就怕砸毀了，最後直接將電視放在地上，拍攝者則是直呼好可怕。

另據日本媒體報導，北海道及青森都觀測到40公分海嘯，岩手縣久慈港則是觀測到50公分海嘯；北海道日高新冠町針對沿海的2024戶人家、共3650人發布避難指示；北海道浦河町對沿海4192戶、共8711人發布避難指示；北海道大樹町對沿海180戶、共443人發布避難指示；岩手縣大船渡市對市內沿海2835戶、6138人發布避難指示；岩手縣陸前高田市對海嘯侵襲預想區域的1067戶、共2524人發布避難指示。

