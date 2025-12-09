日本7.6強震！青森縣請自衛隊協助轉移病患

▲日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6的強震，造成至少30人受傷。圖為岩手縣一處臨時避難所。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣東部外海，8日深夜發生規模7.6的強震，日本首相高市早苗9日上午在官邸證實，從目前接獲的報告來看，已知此次地震造成至少30人受傷。青森縣知事宮下宗一郎已請求自衛隊，協助轉移醫院病患，因院內設備受損。

根據《NHK》報導，青森縣9日上午10點召開災害應對指揮會議，提到陸奧市有醫院設備因地震受損，約80張病床無法使用，災害醫療援助隊 (DMAT) 已被派往協助，將病患轉移到其它醫院。

在會議期間，宮下宗一郎指示要盡快掌握全部災損，將人民的生命安全放在首位，並透露為了確保其它醫院順利接收病人，他已請求日本海上自衛隊派遣救災人員協助。

宮下知事還提到日本氣象廳9日凌晨發布的「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，意味著不排除後續可能發生規模更大的地震，雖然居民的生活照常進行，但希望大家都做好隨時撤離的準備，比如把鞋子、外套放在睡覺時容易拿到的地方，事先檢查好疏散路線等等。

