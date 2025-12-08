日本7.6強震23傷！中國小粉紅嗨翻慶祝 竟喊：太小了

日本7.6強震後，自衛隊出動助救災。（翻攝X@Gsdf_Camp_Iwate）

日本青森外海7.6強震，當局發布海嘯警報，目前累計23傷，台日網友相關注日本災情狀況。不過近期與日本關係緊張的中國，部分小粉紅得知日本發生強震後，第一時間是慶祝，直呼「可喜可賀」「太小了」等，讓人刷新三觀。

日強震傷亡如何？ 未來仍有餘震？

這起強震震央位於青森外海，最大震度6強，據日本總務省消防廳統計，青森、北海道累計有23人受傷，東北地區及北海道超過11萬人接獲避難指示。

日本氣象廳清晨記者會上表示，一週內需慎防最大震度6級以上地震。

見獵心喜？ 小粉紅慶祝日本地震：太小了

地震後相關新聞衝上熱搜，許多人互相報平安，祈禱別有災情發生。中國微博上，日本強震同樣登熱搜，但沒想到有不少網友竟嗨翻，紛紛喊說「可喜可賀」「太小了」「刺激，能不能明天10級」「別是在偷偷核試驗吧」「恭喜」「人在做天在看」「狗日得報應了」等。

中國小粉紅得知日本強震後，竟然慶祝了起來，甚至懷疑對方搞核試驗。（翻攝X@whyyoutouzhele）

故意挑釁？ 中國舉動遭抗議

事實上，中日關係自日相高市早苗「台灣有事」言論後降至冰點，近日中國軍機2度故意用雷達照射日本自衛隊軍機，挑釁意味濃厚，也加深雙方國民對立情緒，日本則對此嚴正抗議。

