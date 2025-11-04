日本70歲老翁遭哄騙買黃金！台籍男子冒充警察遭逮捕 自稱只是車手

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本青森縣日前發生一起詐騙案，一名25歲台籍男子遭警方逮捕。一名年約70歲的日本老翁接到電話，對方聲稱其金融卡遭盜用、銀行帳戶被凍結，要求老翁使用帳戶內現金購買1286萬日圓（約新台幣258萬元）的黃金。老翁懷疑事有蹊蹺，尋求警方幫助，警方最終逮捕疑似擔任車手的台籍男子。

70多歲老翁接到一通電話，對方稱老翁的金融卡遭犯罪集團盜用，要求他立刻用帳戶內現金購買1286萬日圓的黃金。（示意圖／Unsplash）

據日媒報導，70多歲老翁於10月15日接到一通電話，對方男子自稱為警察，稱老翁的金融卡遭犯罪集團盜用，導致銀行帳戶被凍結，要求老翁立刻用帳戶內現金購買1286萬日圓（約新台幣258萬元）的黃金，並聲稱金融廳將派調查員收取款項。男子至昨（3）日為止，仍持續冒充警察多次打電話給老翁。

老翁在購買600克的黃金後，決定於11月1日向警察局求助。警方立即識破詐騙，決定採用「假裝受騙戰術」，要求老翁假裝上當，再與對方約在空地交易。約定當天，25歲台籍曾姓（音譯）男子現身準備取走紙袋時，遭警方以現行犯逮捕。雖然曾男否認罪嫌，主張自己只是受人委託取走行李，不知道內容物為何，但警方仍依詐欺罪嫌將他移送偵辦。

據悉，近期日本多地傳出類似案件，長崎縣警方上月也逮捕一名涉嫌投資詐騙的25歲台籍男子。

◎《FTNN新聞網》提醒您：遇不明可疑電話，立即撥打「165」反詐騙諮詢專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

