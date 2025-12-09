日本7.5強震35人受傷 首相高市籲民眾一周持續警戒 11萬人避難指示已全數解除
核電廠未傳出任何異常
日本東北8日深夜發生規模7.5強震，根據日本總務省消防廳，截至今天正午12時（台北時間11時）共造成北海道10人、青森縣22人、岩手縣3人，合計35人受傷。北海道與東北4縣（青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣）一度有11萬4000人收到避難指示，目前已全部解除。
首相高市早苗今天呼籲民眾提高警覺，一周內持續收聽政府發布資訊，隨時做好避難準備。日本東北電力及北海道電力表示，它們在該地區營運的核電廠未傳出任何異常。
日本東北規模7.5強震，有11萬4000人收到避難指示，約9萬居民被迫離家避難。路透社和法新社報導，地震發生在8日晚間11時15分（台灣時間晚間10時15分），震央在本州最北端的青森縣外海約80公里處，震源深度54公里。
朝日電視台、《朝日新聞》報導，8日晚間11時15分，青森縣太平洋沿岸、岩手縣發布海嘯警報，呼籲民眾前往高處等安全地點。日本首相官邸對策室於晚間11時16分成立，日本首相高市早苗指示民眾避難，表示政府將與地方自治體合作，秉持人命優先的原則，全力投入救援等災害因應對策。
日本氣象廳最初警告海嘯最高恐將達3公尺，但實際觀測到的最大波高為70公分，並於9日清晨解除所有海嘯警報。當地未傳出重大災害。
首相高市早苗9日清晨呼籲民眾提高警覺。她表示：「請大家在約一周內持續收聽氣象廳或地方政府發布的資訊，確認家具是否固定⋯⋯若感受到搖晃時，請隨時做好避難準備。」
東日本旅客鐵道公司（JR東日本）在該地區暫停部分列車服務。這一帶在2011年3月也曾遭遇規模9.0強震。業者表示，日本北部其他列車服務目前也有誤點情形。
地震發生後，日本氣象廳對從北海道到千葉縣等廣泛地區發布警報，呼籲居民警戒未來一周內可能再次發生強震。
日本東北電力及北海道電力通報，兩家公司在該地區營運的核電廠未傳出異常。地震發生後，數千戶家庭一度停電，但9日上午已恢復供電。 2011年3月11日東日本大震災引發的海嘯，重創福島第一核電廠，導致一連串爆炸和爐心熔毀，成為全球25年來最嚴重的核能災難。
關於地震發生時的狀況，青森市一家餐廳老闆說，「先是縱向開始搖，接著強到站不住。我也經歷過東日本大地震，但這次感覺搖得更厲害。」一家旅館員工表示，「搖晃非常激烈，左右搖動的間隔很短，是最近沒有感受過的程度，勉強才能站穩。」
許多避難民眾度過了一個不眠夜。岩手縣久慈市觀測到70公分海嘯，當地開設8處避難所，其中久慈市綜合福祉中心最多時約有160人避難。有民眾說，「我住在不太需要擔心海嘯的地區，聽到警報嚇一大跳，沒想太多就跑出來了。」
海嘯警報改為注意報之後，愈來愈多人返家；注意報在上午6時20分解除後，避難所只剩下少數幾個人。由於許多人開車逃難，福祉中心前還一度出現塞車現象。
在青森縣八戶市役所，9日清晨聚集了十多名避難居民，一邊看著電視新聞，度過難以入眠的一晚。當中也有外國人，一名在當地中小學擔任外語指導助手（ALT）的美國人派屈克說，「從沒經歷過這麼大的地震，身體到現在還在顫抖。」
部分地區出現搶購食物的景象。位於青森縣階上町的一家便利商店，地震發生後，直到隔天凌晨1時打烊為止，有大約100人湧入購買食物和飲用水，飯糰、麵包、濕紙巾和整箱的瓶裝水都被搶購一空。
（責任主編：莊儱宇）
