日本80歲獵人「單挑惡熊」 1槍讓牠歸西！網朝聖跪了：根本活傳奇

國際中心／李紹宏報導

今年日本各地頻傳熊襲事件，讓當地居民相當恐慌，還尋求民間獵友會協助，連日本政府也作出對策，修法放寬獵人槍狩獵範圍。今（12）日新潟一位80多歲獵人上午便收到請求，持槍上山找熊，卻突然遭熊攻擊；這名獵人受了傷也沒在怕，冷靜拿獵槍對準熊，熊當場身亡，也讓網友狂讚「阿伯級神射手」果然就是厲害！

日本熊襲事件頻傳，不少獵人磨刀霍霍。（示意圖／PIXABAY）

根據日媒報導，今天在新潟縣新發田市的押廻地區，有居民向警察報案，「柿子樹上有抓痕，還發現熊的糞便」，因此市府趕緊向當地獵友會求助，因此許多獵人磨刀霍霍，前往通報地點附近。

沒過多久，一名80多歲的獵人在二本木地區被遇熊隻襲擊；警方獲報趕往現場，只見這名獵人右臉嘴角和腿部都是被熊攻擊過的傷口，他淡定回警察「我的臉被咬傷了」，一旁還躺著被獵殺的熊隻。原來，這名獵人使出高超絕技，精準瞄準狂暴熊隻，而根據調查，被射殺的母熊體長約1.5公尺。

日本一名80多歲獵人成功射殺熊隻，讓網友相當佩服。（示意圖／非當事人／翻攝自X平台 @JBpress）

消息一出，讓不少網友相當佩服這名「阿伯級獵人」，「單獨巡邏也很危險，但或許只有狩獵協會的資深獵人，即使到了八十多歲，也能在狩獵中殺出一條血路」、「這簡直就是『活著的傳奇』，不是嗎？經驗和膽量跟年輕人完全不在一個層次」、「他也太幸運了吧」。

有鑑於熊襲事件不斷增加，日本自民黨也緊急規劃草案，要求政府要編列經費、經費、以及支持和雇用專責捕的「政府指名獵人（Government Hunter）」。此外，該草案還包含放寬城市街區合法用槍捕獵的限制，建立「緊急槍獵制度」。

