日本80歲老翁「公廁遭中國男侵犯」 鼓起勇氣報警

日本近日接連傳出涉及外籍人士的性侵與猥褻案件，引發當地社會關注。兩起案件分別發生於9月，地點橫跨九州大分縣與北海道，警方經過數月追查後，近期陸續有了進展。

根據日媒報導，第一起案件發生在大分縣豐後大野市。警方指出，一名在當地公司任職的41歲中國籍男子楊姓嫌犯，涉嫌於9月6日晚間8時左右，在縣內一處戶外公共廁所內，對一名年逾80歲的日本籍男子施以性侵。當時被害老翁獨自在公廁如廁，未料遭到楊男強行壓制並發生性行為。案發後，老翁長時間承受極大心理壓力，最終仍鼓起勇氣向警方報案，才使案件浮上檯面。

大分縣警方接獲通報後，立即展開蒐證與調查工作，透過相關線索與訪查，逐步鎖定楊姓男子。警方於近日成功將其逮捕到案。據了解，楊男在接受警方訊問時，已對自己的犯行坦承不諱。目前警方仍在進一步釐清他與被害人之間是否原本就認識，並持續調查案發當下的具體經過與犯案動機，以釐清是否涉及其他因素或潛在受害者。

另一方面，另一宗案件則發生在北海道。警方表示，一名同時持有中國與英國雙重國籍的42歲男子，涉嫌於9月1日下午在北海道新幹線列車行駛途中，對一名10多歲的女性乘客進行猥褻行為。事件發生後，該名男子一度離境，使案件調查一度陷入困難。

不過日本警方並未因此中斷追查，而是持續掌握嫌犯動向。直到12月18日，該名男子自海外返回日本，並於成田機場入境時，當場遭警方依涉嫌猥褻罪嫌逮捕。與前一案件不同的是，該男子在被拘捕後，對警方的指控予以否認，堅稱自己並未犯下相關行為。警方目前正透過車廂監視器畫面、相關證人說法與其他證據，進一步釐清案情真相。

