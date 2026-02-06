日本91歲《Final Fantasy XI》資深玩家辭世 開發成員發文致哀

就在 2 月 3 日，一位來自日本的 91 歲阿嬤玩家與世長辭，根據她孫子的說法，這位高齡玩家遊玩了《Final Fantasy XI》將近 20 年的時間，而這個消息很快也傳到了 Square Enix 團隊的耳中，而幾位資深開發者也在社群平台獻上了哀悼。

圖／Square Enix

「在 2 月 3 日星期二，我摯愛的祖母與世長辭，享受 91 歲。在她的健康出現惡化之前，她是一位在《Final Fantasy XI》投入將近 20 年的資深玩家。她從 Beta 測試期間就看著我遊玩這款遊戲。我敢說她和她的寵物狗 Mimi 現在一定在維納戴爾的世界冒險著。」她的孫子松浦健表示。

這則貼文很快就在 X 平台上竄紅，不少《Final Fantasy XI》玩家都紛紛前來弔唁，並回憶了他們自己在這款遊戲中的種種回憶。不久之後，就連《Final Fantasy XI》遊戲設計師下田賢佑以及配樂師谷岡久美都發表了回應。

「願她安息。身為當年遊戲開發團隊的一員，我打從心底由衷感謝你的遊玩」下田賢佑表示。

「感謝你在過去近 20 年來於維納戴爾展開的旅程。我希望你在天國能過的愉快。如果你真的轉生到了維納戴爾，我想知道你是否能偶爾在風中聽到音樂。願你安息。」谷岡久美表示。

在回應谷岡久美的貼文時，她的孫子表示他們家有很多人都非常喜歡《Final Fantasy XI》的原聲帶，而他祖母特別喜歡「古斯塔伯格」的主題配樂。而谷岡久美隨後也再次回應，表示能為這款遊戲譜曲至今仍是她的榮幸。

