日本93.5%大學生及高中生支持高市早苗 覺得她很酷、值得信任

[Newtalk新聞] 專門研究中學生問題的日本Studyplus株式會社稍早公布對該國從高中一年級到大學四年級學生的調查結果，顯示這個年齡層的日本學生有高達93.5%支持新任內閣總理大臣高市早苗。

該社於10月31日至11月4日調查全日本「Studyplus」使用者（高中生和大學生）， 受訪者共8,806人，包含高中一年級學生1,258人，高中二年級學生1,786人，高中三年級學生4,526人，大學一年級學生594人，大學二年級學生242人，大學三年級學生220人，大學四年級學生180人。

93.5%的受訪者支持高市早苗，不支持她的比例只有6.5%。當被問及「為什麼想支持她」（n=8,230人）時，最常見的答案是「她作為政治家看起來很值得信賴」（64.8%）。其他原因包括「她很酷，因為她是一位成功的女性」（21.0%）和「她在社群媒體上很紅，所以我很感興趣」（4.1%）。9.2%選擇「其他」。

對於哪些政策議題比較重要？ 25.2%的受訪者認為是「國際關係與安全」，22.9%認為是「物價飆漲」，13.8%認為是「就業與薪資問題」，13.3%認為是「出生率下降與育兒支持」。

對於時下流行購買高市早苗同款的商品（「サナ活」），39.0% 的受訪者表示「對此有所了解」，其中，有 47.8% 的受訪者表示，是透過「X（原 Twitter）」了解到的。

當被問及 「サナ活」 是否提高了他們對政治的興趣時，47.5% 的受訪者表示影響不大，25.8% 的受訪者表示略有提高，24.3% 的受訪者表示，確實大幅因此提高。

當被問及如何看待在社交媒體上瀏覽政治和社會話題時，43.3% 的受訪者表示「這提供了一個思考自身觀點的機會」，25.4% 的受訪者表示「包含大量帶有偏見的信息，不可靠」，14.9% 的受訪者表示「將其視為娛樂」。

