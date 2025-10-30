日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操

日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？

95歲奇蹟阿嬤的逆齡術

觀察佐藤秀的身體狀況，身高163公分、體重是63.5公斤，BMI值是健康的23.9，體脂率25％，肌肉量高達44.6公斤，經過各種測試，發現她的身體年齡是36歲，血管年齡更只有20歲。

而養出逆齡體質的佐藤秀，每天生活規律，天天堅持做運動、家事，早上6點起床、6點半做體操，飲食方面也相當注重均衡，蛋白質、蔬果缺一不可，早餐固定吃米飯、味噌湯、魚或肉，會吃納豆、不吃炸物，注重鹽分攝取量。

而且佐藤秀每天晚上11點睡覺前會泡澡，刺激血液循環，更會在水中踢水500下。除此之外，佐藤秀對於生活更是積極樂觀，有事就說，不悶住情緒，也不讓壓力累積。

身體年齡怎麼計算？

所謂的身體年齡怎麼計算？隨著年齡增長，人體的各項機能逐漸衰退，包括平衡感、肌肉力量等。胃腸肝膽科醫師蕭敦仁分享，美國梅約診所進行了一項研究，透過「金雞獨立」的動作，評估40至80歲民眾的身體年齡。

簡易動作評估身體年齡

梅約診所的研究邀請40位40歲到80歲的受試者，請他們雙手自然放下，然後單腳抬起，閉上眼睛，維持平衡的時間越長，代表身體機能越好。蕭敦仁說，此動作需要耳朵的平衡，以及大腿和核心肌群的強健，才能維持穩定。

研究結果顯示，50歲可以站9秒、60歲站7秒、70歲則是4.5秒。蕭敦仁指出，閉上眼睛時，完全要靠內耳的平衡系統，因此在體適能課一開始，常會做這個檢測來評估自己的生理年齡。

泡澡運動助放鬆、減壓關節

除了評估身體年齡，適度運動也有助於維持健康。心臟外科醫師楊智鈞表示，佐藤秀奶奶在泡澡的環境下做運動，有非常多的好處。泡澡時身心會放鬆，交感神經也會放鬆；浴缸裡的水有浮力，對關節的承受壓力較小；水的阻力也能慢慢練肌肉，且要撐住背部，不知不覺中就練到核心。楊智鈞建議，在浴缸運動時可以斜坐著，兩隻腳分開往空中伸展，避免身體滑進浴缸。水量最好不要超過胸部，以免產生胸悶感。

納豆富含膳食纖維、維生素K2

營養師劉怡里則指出，納豆除了水溶性膳食纖維高，還含有納豆激酶和大量維生素K2，可以幫助腸道蠕動，對有心血管疾病的人來說，是很好的食物選擇。她表示，台灣人多吃豆腐、豆乾等豆類製品，若要有變化，納豆是非常好的選擇。

