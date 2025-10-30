日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？
95歲奇蹟阿嬤的逆齡術
觀察佐藤秀的身體狀況，身高163公分、體重是63.5公斤，BMI值是健康的23.9，體脂率25％，肌肉量高達44.6公斤，經過各種測試，發現她的身體年齡是36歲，血管年齡更只有20歲。
而養出逆齡體質的佐藤秀，每天生活規律，天天堅持做運動、家事，早上6點起床、6點半做體操，飲食方面也相當注重均衡，蛋白質、蔬果缺一不可，早餐固定吃米飯、味噌湯、魚或肉，會吃納豆、不吃炸物，注重鹽分攝取量。
而且佐藤秀每天晚上11點睡覺前會泡澡，刺激血液循環，更會在水中踢水500下。除此之外，佐藤秀對於生活更是積極樂觀，有事就說，不悶住情緒，也不讓壓力累積。
看更多：健康長壽要微餓！3權威期刊證實「微餓」可啟動自我修復、延緩老化
身體年齡怎麼計算？
所謂的身體年齡怎麼計算？隨著年齡增長，人體的各項機能逐漸衰退，包括平衡感、肌肉力量等。胃腸肝膽科醫師蕭敦仁分享，美國梅約診所進行了一項研究，透過「金雞獨立」的動作，評估40至80歲民眾的身體年齡。
簡易動作評估身體年齡
梅約診所的研究邀請40位40歲到80歲的受試者，請他們雙手自然放下，然後單腳抬起，閉上眼睛，維持平衡的時間越長，代表身體機能越好。蕭敦仁說，此動作需要耳朵的平衡，以及大腿和核心肌群的強健，才能維持穩定。
研究結果顯示，50歲可以站9秒、60歲站7秒、70歲則是4.5秒。蕭敦仁指出，閉上眼睛時，完全要靠內耳的平衡系統，因此在體適能課一開始，常會做這個檢測來評估自己的生理年齡。
看更多：昆凌爺爺90歲世壯運得3金2銀怎麼這麼厲害！不吃綠色蔬菜也能長壽？
泡澡運動助放鬆、減壓關節
除了評估身體年齡，適度運動也有助於維持健康。心臟外科醫師楊智鈞表示，佐藤秀奶奶在泡澡的環境下做運動，有非常多的好處。泡澡時身心會放鬆，交感神經也會放鬆；浴缸裡的水有浮力，對關節的承受壓力較小；水的阻力也能慢慢練肌肉，且要撐住背部，不知不覺中就練到核心。楊智鈞建議，在浴缸運動時可以斜坐著，兩隻腳分開往空中伸展，避免身體滑進浴缸。水量最好不要超過胸部，以免產生胸悶感。
納豆富含膳食纖維、維生素K2
營養師劉怡里則指出，納豆除了水溶性膳食纖維高，還含有納豆激酶和大量維生素K2，可以幫助腸道蠕動，對有心血管疾病的人來說，是很好的食物選擇。她表示，台灣人多吃豆腐、豆乾等豆類製品，若要有變化，納豆是非常好的選擇。
看更多：她活到105歲靠「天天喝黑啤酒＋不結婚」？醫揭英國阿嬤長壽真正關鍵
◎ 圖片來源／翻攝自網路照片
◎ 諮詢專家／蕭敦仁醫師．楊智鈞醫師．劉怡里營養師
更多健康2.0報導
4大「超便宜抗癌食材」！有效抑制癌細胞 這樣吃癌細胞都怕你
不愛乾淨竟是失智前兆！醫曝1種人「惡化速度最快」，年輕人小心
老人家3招輕鬆練核心防跌！「推一下」測核心肌群反應力
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
反制南非！台灣拒買「2水果」 進口量暴跌97.6%
南非因配合中國打壓台灣，引發我國政府反制，9月份宣布將對南非實施晶片出口限制，但因南非緊急要求協商，制裁暫時擱置。對此，外交部長林佳龍10月中旬指出，南非已提出新版本協議，目前外交部將持續透過跨部會評估及協調可能的反制措施三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它
藝人坣娜傳出低調抗胰臟癌病逝，親友感嘆她善良美麗。胰臟癌被稱為「癌王」，早期難發現、復發率高。中研院研究指出，血糖代謝異常、糖尿病與胰臟癌高度相關，高糖飲食恐提升罹癌風險，專家提醒控制糖分攝取、降低風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
焦點股》測試介面三雄創新天價 居台股前10大高價股
測試介面廠穎崴（6515）受惠美系AI大客戶訂單需求，帶動下半年營運將比上半年成長，明年也備受看好，今股價猛飆漲停達2630元，一舉上漲235元，創歷史新天價，截至10點12分，成交量1140張、漲停委買張數約500張。同為測試介面廠旺矽（6223）今股價表現也續強，早盤股價最高也創2145元新天價自由時報 ・ 1 天前
錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法
美國聯準會預期10月與12月有機會再降息3碼，市場掀起債券回溫話題。債蛙的春天快來了嗎？億元教授鄭廳宜透露自己與兩個女兒共持有逾2000萬元美債，從不擔心被套牢。他認為美債正迎來兩大利多，將耐心等到20年期公債殖利率跌破3%再考慮賣出，同時看好台股與台積電明年仍是多頭格局。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台大、清大熱門通識課！ 國民法官「鑑識科學」與「腦科學」學生搶修
在台大與清大都有超人氣通識課，每學期都掀搶修熱潮!台大「國民法官必備鑑識科學」每學期僅開放108名額，卻吸引超過千名學生搶修，課程從法醫角度教授司法證據，培養批判與提問能力，被譽為「國民法官先修班」。另外，清大「腦與心智」通識課，以腦科學為核心，涵蓋睡眠、夢境與記憶，理論結合生活，今年線上和線下學生總數突破七百人。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
腸胃不好、常脹氣、排便卡卡？營養師大推「這1低調超級食物」 每天吃一點真的有感
提到山藥，許多人首先想到的是藥膳燉湯，營養師王證瑋表示，山藥不僅僅是養生料理的配角，更在營養學中被譽為「低調的超級食物」。它質地細緻、口感綿密，含有豐富的蛋白質、多醣體、寡糖與礦物質，可幫助腸胃、穩定免疫系統，對銀髮族、上班族及忙碌現代人來說，都是日常保養的理想選擇。 黏液蛋白保護腸胃 減少刺激與不適 山藥的營養亮點之一是富含「黏液蛋白」。王證瑋營養師指出，這種天然物質可在腸胃黏膜上形成保護層，減少外來食物或胃酸對腸壁的刺激。對於經常有胃酸逆流、胃脹氣或腸胃不適的人，適量攝取山藥能緩解不適並促進消化。此外，山藥質地柔軟、易消化，也非常適合長者及咀嚼能力較弱的族群食用。 多醣體提升免疫力 強化身體防護力 山藥除了保護腸胃外，還能強化免疫功能。其所含的多醣體具有啟動免疫細胞活性的作用，能幫助人體抵抗外來病原。王證瑋營養師提到，黏液蛋白則能促進蛋白質吸收，使營養素更充分利用，進一步增進體力與修復力。對於經常加班、壓力大、睡眠不足的上班族而言，山藥是能穩定免疫力、補充能量的好食材。且山藥含有天然的寡糖，具有「益生元」的作用，能成為腸道益菌的養分來源。長期攝取可促進腸道菌相平衡，改善便祕、腹脹等常春月刊 ・ 1 天前
2年看診20次↑！自行篩檢竟已腸癌第3期 她崩潰：醫生說太年輕不會罹癌
現年23歲女子罹患大腸癌，且癌細胞已擴散至淋巴結進入第3期，女子崩潰喊「我感覺自己快要瘋了」，因為在醫師診斷癌症之前，她已就醫、身體檢查至少20次，醫師還向她表示「太年輕」，可能是喝太多酒、痔瘡、腸易激症候群或月經問題造成不適，不太可能罹患可能致命的疾病。鏡報 ・ 1 天前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 1 天前
遊日拿到「這面額日圓」別急著花！拍賣「翻漲60倍」
生活中心／李明融報導出國旅遊不少人都會特別兌換該國的錢幣，身上留點當地現金以防萬一，然而這些外幣可能會帶來意外之財，近日一張2000日圓（約新台幣402元）紙鈔，於2025年10月東京「銀座」拍賣會以12萬日圓（約新台幣2.4萬元）高價成交，與原本的價格相差60倍之多，對此，專家也透露背後真實原因，這張2000元日圓紙鈔是初期發行版本，近年流通量低，才導致收藏價值大幅增長。民視 ・ 18 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 21 小時前
AI影片神器Sora來了！OpenAI今宣布正式在台灣上線「可免費下載」
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導人工智慧巨擘OpenAI去年首度公開AI影片生成工具Sora，今年9月在北美推出獨立App後，下載量5天即突破百萬人次。如今OpenAI宣...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
埔里婦想領4000元才知帳戶遭銷戶 持菜刀大鬧銀行被警帶走
目擊者說，婦女在銀行櫃檯無法領錢情緒激動，質疑存款被銀行拗了，揮舞手中菜刀大鬧銀行，讓行員相當緊張，不久2名警員到場，雙方對峙，警察勸婦人先坐著休息一下，建議把菜刀放在地上，該女激動地大叫「我為什麼要你們的話？」、「不要逼我，不然死乎恁看」。警方指出，婦女...CTWANT ・ 6 小時前
台南20條路名取自「國外城市」 居民怨難引共鳴
台南市政府為了彰顯國際交流，在新開闢的道路或工業區以及重劃區，以「國外友好城市名稱」來命名。其中有20條路名，取自日本、南韓、美國及法國等的城市名稱，不過多數居民認為，這些名稱難引共鳴，不只難記，就連...華視 ・ 7 小時前
TPBL／紀錄台嚴重疏失！讓張宗憲多打4分鐘 聯盟承認錯誤懲處出爐
TPBL聯盟福爾摩沙夢想家29日交手高雄海神一役，在記錄台上發生嚴重作業疏失，讓夢想家張宗憲原本應該被驅離出場，卻因為疏失多在場上待4分鐘，最終夢想家以99：86贏球，對此聯盟30日發出公告坦言錯誤，並對紀錄台工作人員及技術委員、裁判做出懲處。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 17 小時前
坣娜生前苦於紅斑性狼瘡 病友「網紅律師」親吐：我因此洗腎16年
歌手坣娜16日因胰臟癌辭世，生前曾飽受紅斑性狼瘡所苦。紅斑性狼瘡是自體免疫性疾病中致死率最高者，好發於女性，會攻擊人體5大器官，尤以腎臟最為嚴重。網紅「巴毛律師」陳宇安因25歲時確診紅斑狼瘡，腎臟功能喪失需長期洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目 他眼神洩父愛感動網友
據悉，當時網友看見的劇組是大陸的冒險真人秀《快樂趣吹風》，秦昊就是主要的常駐嘉賓，也可推測是秦昊帶著庾恩利上節目。由照片看來，當時秦昊打扮樸素走在庾恩利後面，目光始終看著庾恩利，此舉動被說是把高光時刻留給孩子，讓網友感動直呼秦昊真的有把庾恩利當作一家人。...CTWANT ・ 1 天前
普發一萬加碼優惠懶人包：北富銀抽iPhone、永豐銀抽沖繩機票、7-ELEVEN四方案把錢錢放大
普發一萬現金最快11月12日入袋，不少業者紛紛推出加碼優惠，搶攻商機。究竟普發一萬加碼優惠有哪些？Yahoo新聞編輯室不斷更新，帶大家一起來看看，有哪些好康可以把一萬元變更大！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 天前