日本AV女神在九份！火辣身材全被拍 揮台灣國旗喊明年再來

擁有H級傲人上圍、被封為「新生代神乳傳說」的日本前AV女神小宵虎南，近日在台灣九份老街現蹤，引發網友熱烈討論。

小宵虎南憑藉精緻甜美的臉蛋與傲人身材，在日本成人影視界享有極高知名度。儘管她已於今年2月正式宣布引退，但仍持續透過社群媒體與粉絲保持互動，分享個人生活點滴。

昨日小宵虎南在Instagram發布多張在台灣的遊覽照片，內容包括造訪新北市九份老街、參拜台灣廟宇以及品嘗在地美食等畫面。照片中可見她身穿淺色細肩帶背心，雖未刻意展露事業線，但合身的剪裁設計仍完美勾勒出她的曼妙身材曲線。

值得注意的是，小宵虎南特別在貼文中標註台灣國旗圖示，並以日文寫道「2025年的最後一期台灣回憶，我明年還會來」，文末更附上愛心符號，展現對台灣的喜愛之情。

這則貼文發布後迅速獲得廣大迴響，短時間內便累積超過3萬個讚數。網友紛紛留言表達歡迎之意，有人寫道「希望你在台灣能留下美好的回憶」、「台灣永遠歡迎你們」、「歡迎常來台灣」等溫暖留言。

更有幸運的粉絲表示昨天在九份巧遇這位日本女神，直呼「本人美炸」，引發其他網友羨慕。許多台灣網友也熱情回應，期待她明年能再度造訪。

小宵虎南此次來台的行程雖然低調，但透過社群媒體的分享，讓粉絲們得以一窺她在台灣的旅遊足跡。從九份老街的懷舊風情到台灣廟宇的文化體驗，她用鏡頭記錄下在台灣的美好時光。

這位前AV女神對台灣展現的友好態度，以及主動在貼文中加入台灣國旗的舉動，讓台灣網友倍感親切。她承諾明年會再次造訪台灣，也讓粉絲們有了新的期待。

