日本BL漫畫家標台灣中文版「五星旗」炎上！直播稱「中國人能到某國家買」青文霸氣宣布取消簽名會

日本知名 BL 漫畫《當面相當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》作者「ニクヤ乾」，原本預定將參加 2026 年台北國際動漫節舉辦簽名會，卻因為最近在社群台灣版貼出中國國旗，以及在直播上的嘲諷言論引發嚴重炎上事件，最終導致整場活動取消。

雖然作者道歉修改國旗，但簽名活動還是宣布取消。（圖源：X@298inui／青文出版）

事件起因於 12 月 26 日，作者在 X（推特）上因為和 Core Magazine 解約，貼出不同語言版本的最後銷售時間（原文已改國旗）。卻沒想到由台灣出版的繁體中文版，卻標示上了象徵中國的「五星旗」。而許多台灣讀者也善意留言提醒中文版是台灣出版的，作者卻聲稱自己「不清楚中文版是在哪個國家發行」， 卻馬上遭網友起底，指出該作者早在 3 年前的貼文中就能精確寫出「台灣版」，如今卻推託不知情，甚至辯解「我不知道法文版是不是在法國賣一樣」，被外界解讀是為了討好中國市場而刻意進行的政治表態。

沒想到作者仍然沒有選擇道歉，在隨後 X 上的空間直播中，原本想要解釋整起經過，卻以輕蔑語氣稱台灣為「某個國家」，並語帶嘲諷表示，雖然 BL 漫畫在中國無法出版，但中國讀者都可以在「某個國家」買到，全程刻意迴避提到「台灣」的字眼，一直提到中國粉絲很多，沒想到她的作品無法在中國出版…等。

這種一邊賺台灣讀者的錢，一邊卻在直播中配合中國政治立場嘲諷台灣的「雙面」行為，讓原本支持的粉絲感到相當心寒，痛批作者「吃相難看」，認為其對台灣市場缺乏最基本的尊重。更要作者有種就去中國舉辦簽名會，畢竟中國市場本身禁止 BL 作品，關於人體的描述也有許多限制，過去就有不少當地作者因此被抓走判刑的案例。

雖然作者事後在 12 月 27 日緊急發出日文和繁體中文的道歉聲明，表示自己太過無知且淺薄，絕對沒有傷害台灣讀者的意圖，解釋 Core Magazine 告知的是「中文版」，一迅社告知的是「台灣版」，誤以為兩者有差異：「讓台灣的各位感到非常不快，我由衷向大家道歉」並將貼文中的國旗圖示修正為台灣國旗。

但多數讀者認為直播中的嘲諷態度才是其真實心聲，並不接受事後補救。目前網路上已經湧現大量抵制與退書潮，許多原本幸運抽中簽名資格的死忠粉絲紛紛表示棄單。而今日（29）台灣代理出版社「青文」也採取強硬立場，發文宣布：「針對近日社群媒體上的爭議討論，本公司業經審慎考量後，取消原定於 2026 年 2 月 7 日二場簽名會」簽名資格已付款者，將會在 12 月 31 日前依原付款方式退款。