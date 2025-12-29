日本BL漫畫家言論惹議 出版社取消訪台簽名會

（中央社記者王寶兒台北29日電）日本BL漫畫「當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法」作者ニクヤ乾，原訂明年2月訪台舉辦簽名會，但其以中國國旗象徵中文版等言論，引起台灣書迷不滿，出版社今天宣布取消簽名會。

漫畫家ニクヤ乾日前在社群平台X宣傳作品，並分別以法國國旗、南韓國旗，標註法語及韓語譯本，標註中文版時則以中國國旗標註。

對此，台灣讀者前去留言指出，中國並未出版該作品，中文版是在台灣出版；後來ニクヤ乾在直播時提及，雖作品在中國不能賣，但可以到「某個國家」去買，此言論徹底引起台灣讀者不滿，在網路紛紛發文抵制，也成為日本網友關注焦點。

爭議發酵後，ニクヤ乾修改其在社群平台的標註，以中華民國國旗替代中國國旗，並發布新貼文致歉，表示「是我太過無知且淺薄」、「我絕對沒有輕視或傷害台灣讀者的意圖。」

青文出版社今天透過臉書公告，針對近日社群媒體上的爭議討論，經審視考量後，決定取消原訂於2026年2月7日舉行的2場簽名會；對於簽名資格已付款者，將於今年12月31日前依原付款方式退款。（編輯：吳素柔）1141229