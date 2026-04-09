日本DINO-A-LIVE高雄展圓滿落幕 「人機共演」創百萬人潮奇蹟
今年清明、兒童連假，高雄上演了一場彷彿時空裂縫打開的城市樂園！在衛武營國家藝術文化中心草地上，一隻隻巨大的恐龍現身，外型細節細緻，讓現場民眾驚呼連連。這場「2026高雄兒童節恐龍酷樂園」活動，邀請到日本擬真恐龍團隊DINO-A-LIVE首度海外演出，不僅掀起社群洗版，更在短短幾天內累積驚人參與人次，成為今年連假最具話題的城市活動之一。
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不同於傳統靜態展覽，這次恐龍展演主打「沉浸式體驗」，透過精密機械結構與操偶師同步操控，恐龍能呈現呼吸、行走甚至眼神互動等細節，讓觀眾產生彷彿與這些史前生物同處一個空間的錯覺。來自日本的恐龍操偶師能做出猶如真實生物般精細的動作，緩緩逼近、低頭凝視甚至是張嘴吼叫，讓大人、小孩都忍不住驚呼。透過社群傳播的影響，吸引大量家庭與年輕族群前往朝聖，根據市府統計，光是4/5日單日就湧入超過28萬人次，場面相當壯觀。
而高雄市長陳其邁也透過社群分享這場活動的幕後故事與感動時刻。這次邀請DINO-A-LIVE團隊來台，早在2024年7月便開始籌備，是該團隊首次海外演出，同時也是歷來規模最大的一次，不過過程並不順利，日方原本因為海外首演與全程免費的壓力，多次婉拒合作，計畫一度瀕臨取消，為了促成合作，高雄市府團隊多次往返日本溝通，甚至親自赴東京考察，邀請團隊來台場勘，從高流到駁二等九大場地逐一評估，最終在反覆協調與調整下，才讓這場跨國合作順利落地。
日本團隊對於演出的這份投入也在現場轉化為動人的回饋，市長分享，首日演出時部分日本團隊成員在現場落淚，表示從未見過如此龐大的觀眾規模，也對台灣觀眾的熱情感到驚喜。
許多台灣人也是透過這次活動第一次能更進一步了解DINO-A-LIVE這個團隊，為什麼能將恐龍展演做得如此「擬真」？這樣擬真的恐龍展演，是機器人還是真人操偶呢？
深入了解該團隊的介紹後可以發現其魅力不僅來自科技技術，現場讓人驚呼連連的恐龍，其實並非完全自動運作的機械裝置，而是由DINO-A-LIVE採用「人機共演」的方式打造，每一隻恐龍內部皆由專業操偶師進入操控，透過身體動作與機械結構連動，精準控制恐龍的步伐、呼吸節奏甚至細微的頭部擺動與眼神方向！也因此，這些恐龍才會如此與眾不同，不只是僵硬、冰冷的科技產物，而更像擁有「生命感」的角色。相較於全自動機械，這種結合操偶技術的演出形式，能即時因應現場觀眾反應做出互動，例如靠近觀眾、停下腳步觀察，甚至營造出「對視」的臨場感，讓不少民眾直呼彷彿真的被恐龍盯上。
這樣來自對細節的極致追求，也是因為團隊核心成員多畢業於東京藝術大學，曾任職於博物館體系，後因對恐龍的熱愛轉而投入擬真恐龍製作，他們強調「讓恐龍活著」的理念，從動作設計到材質選擇皆反覆琢磨。
這次活動之所以在社群上能成功擴散，不僅在於震撼的視覺效果，更在於背後層層堆疊的努力，隨著活動落幕，也讓外界開始期待，未來是否還能有更多這樣結合國際資源與在地能量的展演，讓城市持續出現令大小朋友都驚喜的樂園。
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