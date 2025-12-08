日本F-15戰機被雷達照射強烈抗議 張競揭關鍵轟：惡人先告狀
日本防衛大臣小泉進次郎以航空自衛隊F-15戰機在宮古海峽附近，兩度遭解放軍海軍遼寧艦所起飛的殲-15戰機以火控雷達「照射／鎖定」，表達強烈抗議。中華戰略學會資深研究員、前國軍艦長張競今（8日）指日方是「惡人先告狀」，其說法有漏洞。
張競在臉書貼出他針對此事的看法。他分析，日本F-15J戰機主要依靠「雷達預警接收器」（RWR）或電子偵察系統感知外部雷達信號，但其裝備僅能偵測有限的預設威脅參數，無法像完整偵察系統般提供精確、可驗證的雷達訊號參數，因此極易出現錯誤預警、虛驚一場的情況，尤其在低空任務中更容易受地面訊號干擾。
他提到，日本當年未能取得美軍最先進的預警與電子反制系統，只能自行研製J/APR-4系列告警接收機與J/ALQ-8電戰反制系統，使得早期F-15J性能受限，即使後續逐批升級，其警告能力仍不如完整電子偵察設備。
張競指出，日本在2018年P-1巡邏機與韓國軍艦「雷達照射爭議」中，最終亦拿不出任何能指證對方的完整雷達參數資料。他強調，不論是稱為「被鎖定告警接收機」或是「雷達預警接收器」，其實功能相當有限，錯誤預警產生虛驚更是家常便飯，特別是執行低空任務時，被地面各種發射信號源觸發，造成錯誤預警機率更高。
他並表示，以殲-15本身配備而言，要鎖定F-15J並不需開啟射控雷達，只要依靠IRST紅外線搜尋追蹤系統即可掌握對方熱源，不會愚蠢到隨意開啟雷達、將自身射控參數暴露給對手分析。張競質疑，若真是殲-15開啟射控雷達，那反而是日本的RWR撿到寶，怎麼會高調抗議，提醒對方雷達參數已被掌握。
張競強調，電子戰如同貓捉老鼠，許多國家甚至會刻意引誘對方開啟雷達以蒐集參數。他舉例，1982年以色列在「螻蛄19號行動」（Operation Mole Cricket 19）中的戰例，就證明亂開雷達最終可能遭反輻射飛彈擊殺，專業飛行員不會傻到暴露自己的雷達特性。他認為，日本自衛隊敲鑼打鼓提出此種指控，顯然就是違反基本情理，而且解放軍海航飛行員水準也沒有差到會愚蠢地將雷達參數隨意曝光。
張競並指出，日本防衛省與自衛隊於社群平台公布的日文原文中，前兩段內容幾乎完全相同，但中文翻譯版本卻分別寫成「間歇性雷達鎖定」與「間歇性雷達照射」，兩種概念並不相同，卻被日方翻成兩個版本，令人質疑。他強調，雷達「照射」與「鎖定」在軍事上具有明確技術差異，日本自衛隊不可能分不清楚，若刻意在翻譯版本上動手腳，只會讓人懷疑其刻意操作。
張競批評，日本自衛隊若真認為中國大陸海軍行為不當，理應引用雙方都簽署的「海上未預期相遇行為準則」（CUES），因為該文件明訂禁止以射控雷達照射對方艦機。然而日方發布的聲明卻未提及此一國際準則，反而充滿政治語言，顯示其專業度不足、說法破綻明顯。
他認為，從第三段所寫那種政治言語，其實就證明自衛隊根本就不記得第14屆西太平洋海軍論壇年會，各個與會國所共同通過之「海上未預期相遇行為準則」，其中日本與中國大陸雙方都有簽字。
張競總結，日本此番高調指控，不但無法證明解放軍有不當行為，反而暴露自身技術與說法矛盾，完全是惡人先告狀，處處掉渣，破綻百出。
延伸閱讀
道歉後繼續參選高雄市長？賴瑞隆：未來持續在政治路上全力以赴
賴瑞隆道歉沒用？名醫直接斷言：高雄市長之路已經夢碎
影/賴瑞隆道歉止血太晚了！馬德曝原因：犯3大錯
其他人也在看
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 62
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 22 分鐘前 ・ 977
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 136
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 216
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 21 小時前 ・ 428
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 83
電子黃金1》非股票！「2條記憶體」千元買進飆破5千元 內行驚爆：才要開始
7月的一個週末，台北的陳先生原本只是想「撿便宜」。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 12
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 8
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 3
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 55
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 4
「中國約基奇」生涯首先發「慘」字形容！犯規比得分多表現網酸：過譽了
體育中心／綜合報導NBA美國職籃波特蘭拓荒者外號「中國約基奇」的楊瀚森今天迎來生涯首次先發，全場拿下4分但出現5次犯規，犯規比得分多的慘澹表現也讓網友開酸：「過譽了」。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 6
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 355