日本F-15戰機被雷達照射強烈抗議 張競揭關鍵轟：惡人先告狀

日本防衛大臣小泉進次郎以航空自衛隊F-15戰機在宮古海峽附近，兩度遭解放軍海軍遼寧艦所起飛的殲-15戰機以火控雷達「照射／鎖定」，表達強烈抗議。中華戰略學會資深研究員、前國軍艦長張競今（8日）指日方是「惡人先告狀」，其說法有漏洞。

日本F-15J。（資料照／航空自衛隊）

張競在臉書貼出他針對此事的看法。他分析，日本F-15J戰機主要依靠「雷達預警接收器」（RWR）或電子偵察系統感知外部雷達信號，但其裝備僅能偵測有限的預設威脅參數，無法像完整偵察系統般提供精確、可驗證的雷達訊號參數，因此極易出現錯誤預警、虛驚一場的情況，尤其在低空任務中更容易受地面訊號干擾。

廣告 廣告

他提到，日本當年未能取得美軍最先進的預警與電子反制系統，只能自行研製J/APR-4系列告警接收機與J/ALQ-8電戰反制系統，使得早期F-15J性能受限，即使後續逐批升級，其警告能力仍不如完整電子偵察設備。

張競指出，日本在2018年P-1巡邏機與韓國軍艦「雷達照射爭議」中，最終亦拿不出任何能指證對方的完整雷達參數資料。他強調，不論是稱為「被鎖定告警接收機」或是「雷達預警接收器」，其實功能相當有限，錯誤預警產生虛驚更是家常便飯，特別是執行低空任務時，被地面各種發射信號源觸發，造成錯誤預警機率更高。

他並表示，以殲-15本身配備而言，要鎖定F-15J並不需開啟射控雷達，只要依靠IRST紅外線搜尋追蹤系統即可掌握對方熱源，不會愚蠢到隨意開啟雷達、將自身射控參數暴露給對手分析。張競質疑，若真是殲-15開啟射控雷達，那反而是日本的RWR撿到寶，怎麼會高調抗議，提醒對方雷達參數已被掌握。

大陸解放軍殲-15。（央視）

張競強調，電子戰如同貓捉老鼠，許多國家甚至會刻意引誘對方開啟雷達以蒐集參數。他舉例，1982年以色列在「螻蛄19號行動」（Operation Mole Cricket 19）中的戰例，就證明亂開雷達最終可能遭反輻射飛彈擊殺，專業飛行員不會傻到暴露自己的雷達特性。他認為，日本自衛隊敲鑼打鼓提出此種指控，顯然就是違反基本情理，而且解放軍海航飛行員水準也沒有差到會愚蠢地將雷達參數隨意曝光。

張競並指出，日本防衛省與自衛隊於社群平台公布的日文原文中，前兩段內容幾乎完全相同，但中文翻譯版本卻分別寫成「間歇性雷達鎖定」與「間歇性雷達照射」，兩種概念並不相同，卻被日方翻成兩個版本，令人質疑。他強調，雷達「照射」與「鎖定」在軍事上具有明確技術差異，日本自衛隊不可能分不清楚，若刻意在翻譯版本上動手腳，只會讓人懷疑其刻意操作。

張競批評，日本自衛隊若真認為中國大陸海軍行為不當，理應引用雙方都簽署的「海上未預期相遇行為準則」（CUES），因為該文件明訂禁止以射控雷達照射對方艦機。然而日方發布的聲明卻未提及此一國際準則，反而充滿政治語言，顯示其專業度不足、說法破綻明顯。

他認為，從第三段所寫那種政治言語，其實就證明自衛隊根本就不記得第14屆西太平洋海軍論壇年會，各個與會國所共同通過之「海上未預期相遇行為準則」，其中日本與中國大陸雙方都有簽字。

張競總結，日本此番高調指控，不但無法證明解放軍有不當行為，反而暴露自身技術與說法矛盾，完全是惡人先告狀，處處掉渣，破綻百出。

延伸閱讀

道歉後繼續參選高雄市長？賴瑞隆：未來持續在政治路上全力以赴

賴瑞隆道歉沒用？名醫直接斷言：高雄市長之路已經夢碎

影/賴瑞隆道歉止血太晚了！馬德曝原因：犯3大錯