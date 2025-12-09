日本F-15「滋擾」遼寧號演訓？ 日防相駁：沒收到任何通知

日本防衛省大臣小泉進次郎。美聯社



中國航空母艦「遼寧號」的艦載殲-15戰機對日本F-15戰機兩度雷達照射，中方聲稱事先已公布訓練海空域，反控日機多次抵近「滋擾」。日本防衛大臣小泉進次郎今日（12/9）對此予以反駁，強調事先並未收到任何演習通知，將持續與中方保持溝通。

遼寧號5日被日本確認在東海海域航行，隨後偕同3艘飛彈驅逐艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，並在沖繩縣沖大東島西方約270公里海域進行艦載機及直升機的起降訓練，期間，自遼寧號起飛的殲-15戰機6日兩度對日本航空自衛隊的F-15戰機進行雷達照射，日方對此提出強烈抗議。

小泉進次郎9日在內閣會議結束後向媒體表示，自衛隊飛機被雷達照射時，始終保持安全距離並專業應對，採取措施反制侵犯領空的行為。中方聲稱自衛隊飛機「滋擾」的說法毫無根據，且即使出於安全考量，戰機也不會以間歇性照射的方式進行雷達搜索。

「我此刻所做的回應，正是針對中方的反駁」，小泉指出，今後日本仍將持續與中國保持溝通，將在必要時適時提出主張，正如他此前向中國國防部長董軍傳達的立場，即中日雙方不應迴避具體且棘手的懸而未決議題，正因如此，才更需要堅持不懈地進行坦率討論與溝通。

中國海軍新聞發言人、大校王學猛7日宣稱，中國海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域，指控日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

對於中方聲稱已事先通知演練事宜，小泉進次郎回應說：「我方事先沒有收到任何有關通知，包含遼寧號艦載機等訓練海空域的飛航公告（NOTAM）或航行警報。」

中國外交部發言人郭嘉昆8日在例行記者會上，被問及中國戰機對日本自衛隊飛機進行雷達照射的目的時指出，艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達，是各國通常做法，也是確保飛行安全的正常操作，並批評日本戰機擅自闖入中方演訓區域，對中方軍事活動抵近偵察干擾，「顛倒黑白、嫁禍於人」。

