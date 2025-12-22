日本H級女神正式加盟SWAG！火辣聖誕夜邀粉絲「近距離互動」

涉谷由里宣布加入SWAG。SWAG提供

亞洲最大成人直播平台SWAG年末迎來重量級壓軸女神！擁有H罩杯神級身材、IG追蹤超過110萬的人氣女明星涉谷由里（Shibuya Yuri）宣布加入SWAG，她將於12月24日聖誕夜火辣首播，並從12月起每週三、六晚間10點固定開播，與粉絲展開近距離的甜辣互動。

涉谷由里有魔鬼身材。SWAG提供

涉谷由里以天使臉蛋、魔鬼身材、極具記憶點的H罩杯曲線走紅亞洲。她畢業自日本名校青山學院大學，出道後憑藉一系列話題影像在社群迅速爆紅，多次登上台灣論壇與媒體熱搜，被封為「甜系辣妹代表」，此次宣布加入SWAG，也被外界視為平台年末最受矚目的重量級卡司之一。

涉谷由里表示，一直以來都收到許多粉絲溫暖的留言，也常常思考是否能有一個更貼近彼此的互動空間，「SWAG的邀請，正好回應了我想更靠近粉絲的心情。」她也特別錄製影片，用流利的中文邀請粉絲到她的直播間互動，並提前預告12月24日聖誕夜首次直播將準備特別版內容，「當天會有小小的驚喜，希望能和大家一起度過一個浪漫又美好的夜晚。」

涉谷由里聖誕夜將直播陪伴粉絲。SWAG提供



