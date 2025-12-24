日本H3火箭升空失敗 衝擊日版GPS建置布局

日本新型旗艦火箭H3，在眾人注目下，於種子島宇宙中心發射升空，原本計畫將定位衛星「準天頂衛星系統」送入軌道；不過飛行途中第2節引擎提前熄火，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）最終被迫發出自毀指令，火箭跟衛星一同墜入海中。

日本文部科學大臣松本洋平表示，「找出原因並立即採取行動，為了恢復國內外對H3火箭的信任，我們將盡最大努力與相關機構合作，並予以回應。」

本次發射的H3火箭，搭載被譽為「日本版GPS」的準天頂衛星5號機，對日本建立自主定位系統、強化經濟安全保障至關重要；此次受挫，也代表原本計畫要在明（2026）年夏季完成的關鍵布局，現在必須全面重新檢討。

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美說道，「根據對發射失敗原因的調查結果，必要的更正是，圍繞明年夏季的關鍵問題制定，這將在下一版日程表中反映出來。」

鏡頭轉到南韓，新創公司Innospace的首枚商業火箭「HANBIT-Nano」在巴西發射，雖然成功升空，但僅僅30秒後就出現異常火光、爆炸解體，化為一團火球。這枚火箭共搭載5顆衛星以及3項由巴西與印度研究組織開發的先進技術實驗，原本是南韓邁向商業發射市場的重要里程碑，卻以失敗收場。

不只日韓失利，就連產業領頭羊「SpaceX」也面臨挑戰。近期傳出星鏈衛星在軌道出現異常，甚至發生小型爆炸事件，在地球軌道形成一條碎片帶；顯示即便是經驗豐富的太空企業，在極端複雜的太空環境中，仍需面對高度風險。