日本H3火箭引擎提前熄火 「引路5號機」衛星未能入軌

日本原訂於今天(22日)將準天頂衛星系統「引路5號機」(QZS-5)送上太空，但由於搭載該系統的H3火箭8號機發射失敗，最終未能完成任務。

綜合路透社與共同社報導，日本火箭宇宙航空研究開發機構(JAXA)指出，H3火箭8號機今天上午從鹿兒島縣種子島宇宙中心升空後不久，第二節引擎發生提前熄火的異常狀況，導致無法將「引路5號機」衛星送入預定軌道。

日本自2018年起啟用準天頂衛星系統，該系統為具備類似GPS功能的定位衛星，可提高日本國內智慧型手機和車輛導航的定位精準度，並可覆蓋全日本幾乎100%的地區，包括建築物密集的城市或偏遠山區。

日本政府計畫最終在該系統部署11顆衛星。當局指出，透過該衛星系統的佈局，可確保日本上空隨時至少有一顆衛星運行，且服務範圍能延伸至亞洲其他地區與大洋洲。

H3火箭是日本新一代主力運載火箭，2023年首次發射時雖遭遇失敗，但後來連續6次任務均取得成功。目前當局正針對此次事故展開調查，而日本的整體國家太空計畫可能因此延誤數個月之久。(編輯：陳文蔚)